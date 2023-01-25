南加舞蹈教室槍擊案死者家屬講述當晚情況（視頻）

【KTSF】

洛杉磯縣Monterey Park除夕夜發生重大槍擊案後，受害者當晚的情況也逐漸明朗。

陸續有市民前往案發的舞蹈社擺放蠟燭和鮮花，悼念死者。

Fonda Quan是死者My My Nahn的姪女，Nahn在離開舞蹈社後，在車上中槍死亡。

Quan說：「就這幾秒，如果再早一點，或許就不會碰到槍手，很不幸被她碰到。」

目擊者說，舞蹈社的馬老闆試圖要阻擋槍手，但自己卻死在槍下。

還有68歲的Valentino Alvero，最近才退休，非常熱愛跳舞。

62歲的死者Nancy Liu，根據她的女兒，當晚爸媽一起去跳舞，但槍案發生時，兩人沒有在一起，父親逃過一劫，但受傷住院。

儘管家人無法接受親人死去的事實，但感到欣慰的是，他們死的時候並不孤獨，而且是在熱愛的舞蹈社。

Quan說：「他們去世最後一刻，做他們愛做的事，這麼多年來，跟喜愛跳舞的人在一起，這是唯一感到欣慰。」

另外，駐洛杉磯台北經文處表示，經美方相關單位確認，有來自台灣的兩位僑民在此槍擊案中不幸死亡。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。