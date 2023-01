南加舞蹈教室槍擊案死者家屬講述當晚情況（視頻）

【KTSF】

洛杉磯縣Monterey Park除夕夜發生重大槍擊案後,受害者當晚的情況也逐漸明朗。

陸續有市民前往案發的舞蹈社擺放蠟燭和鮮花,悼念死者。

Fonda Quan是死者My My Nahn的姪女,Nahn在離開舞蹈社後,在車上中槍死亡。

Quan說:「就這幾秒,如果再早一點,或許就不會碰到槍手,很不幸被她碰到。」

目擊者說,舞蹈社的馬老闆試圖要阻擋槍手,但自己卻死在槍下。

還有68歲的Valentino Alvero,最近才退休,非常熱愛跳舞。

62歲的死者Nancy Liu,根據她的女兒,當晚爸媽一起去跳舞,但槍案發生時,兩人沒有在一起,父親逃過一劫,但受傷住院。

儘管家人無法接受親人死去的事實,但感到欣慰的是,他們死的時候並不孤獨,而且是在熱愛的舞蹈社。

Quan說:「他們去世最後一刻,做他們愛做的事,這麼多年來,跟喜愛跳舞的人在一起,這是唯一感到欣慰。」

另外,駐洛杉磯台北經文處表示,經美方相關單位確認,有來自台灣的兩位僑民在此槍擊案中不幸死亡。

