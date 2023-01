南加舞蹈教室槍擊案 灣區舞蹈愛好者緬懷罹難的老闆（視頻）

【KTSF】

Monterey Park槍案地點是由華裔經營的舞星舞蹈教室,本台週二採訪一位灣區的舞蹈愛好者,十幾年來都會光顧舞星,也緬懷槍案中罹難的老闆。

吳小姐說:「十年前我去洛杉磯看我媽媽的時候,就看到大概兩條街外,有「舞星」很大的一個招牌,所以我有天就抽空進去看一下。」

十年前因緣際會下,踏入舞星舞蹈教室,這位身後擺滿來自舞蹈比賽獎杯獎牌的是居住在灣區的舞蹈愛好者吳小姐,因為熱愛拉丁舞蹈,十幾年來在各地參加比賽,也到處拜師學藝。

她回想起第一次踏入舞星,除了寬敞的空間及許多華裔練舞者,舞室老闆更是讓她印象深刻。

吳小姐說:「就覺得還蠻親切的,然後就有一位先生,就馬上快步走過來,然後自我介紹。」

這位就是舞星藝術舞蹈學校的老闆馬先生,不但熱情介紹課程,還建議吳小姐當晚就可以上課,而吳小姐則表示自己沒帶舞鞋,馬先生則是二話不說,豪爽的找了一雙舞鞋借給她。

吳小姐說:「第一天結識這位馬先生就非常開心。」

而吳小姐在往後,每當到洛杉磯時,就會光顧熟悉的舞星舞蹈教室練舞,並與老闆馬先生及其他師生打成一片。

但上週六除夕夜晚間,吳小姐再熟悉不過的Monterey Park這間舞星藝術舞蹈學校,卻成了11死9傷的槍案現場。

吳小姐說:「非常非常震驚,非常難過。」

在得知昔日熱情待人的舞星老闆馬先生在意外中身亡後,吳小姐更是難忍情緒。

吳小姐說:「他真的是從10年前,非常熱情的笑容,那一整天他都在我腦海裡面,我一直哭、哭了很久,因為我覺得就像親人一樣,那怎麼會發生這種事情呢?」

而本案的槍手是72歲亞裔男子,姓名譯音陳友勤(Huu Can Tran),他在星期日於車內舉槍自盡身亡,警方還未掌握犯案動機。

Monterey Park市長則透露,槍手過去常到舞星,但動機是否跟此有關,警方還在調查中。

雖然得知槍手不會再危害社區,但吳小姐認為這起槍案,已對華裔社區帶來打擊。

吳小姐說:「是真的真的非常的傷痛,這也不是仇恨事件,也不是種族歧視,就是非常的遺憾。」

她也希望Monterey Park社區可以一起走出傷痛,舞星也會在未來重新開張,繼續帶給社區居民一個盡情探索舞蹈的空間。

