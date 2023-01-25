灣區一功夫學院有40名學員入選美國國家武術隊（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一間位於灣區的功夫學院，在去年的全美功夫選拔賽，有40人入選美國國家武術隊，帶大家去看看這班小孩，功夫如何改變他們？

這裏個個小孩都是武林高手，打起上來都有板有眼，拳拳有力。

這名6歲的小妹妹Rainbow表示，自己已經學了1年半，在比賽中亦獲得3塊獎牌。

Rainbow家長說：「我感受到開心，因為我可以同小孩玩。」

Rainbow家長說：「我和太太帶她來這兒學功夫，第一個原因就是，讓她認識中國文化和學功夫，每年他們都會出去表演，在農曆新年時，出去表演功夫，去舊金山舞獅，第二就是多運動。」

另一位小孩的媽媽表示兒子變化很大：「我覺得挺大的，因為他一個星期會來很多次，然後他的身體質素變得很好，也變得很有信心，他經常來到這個集體中，這個集體是個很有愛的集體，對於他社交也很有幫助，他經過去了很多次的比賽，他克服緊張的能力很強。」

來自全勝功夫學院的這班小孩，去年11月在康涅狄格州舉行的全美功夫選拔賽勇奪112塊獎牌，和多個獎項，另外，孟家班弟子40人全部入選美國國家武術隊，這家武術學院的總教練孟全勝師傅，也擔任名荷里活功夫片武指，在80年代拍過香港武打片。

他表示，「精武自強 尊師重道」，是孟家班的宗旨。

孟師傳說：「舉辦武館的主要原因，是想弘揚中華武術，因為在美國，好多小孩有空閒時間，就是玩手機，以及自律性很差，那辦武館是想幫助小孩，在這方面改變他們，提升他們的自律、志強和自信

孟師傅認為，參賽奪得好成績，對小孩來說是一個好大的成就感，當他們回到學校或長大後遇到困難，都不會像其他人一樣說句我不管，而是不會放棄，迎難而上。

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