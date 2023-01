灣區一功夫學院有40名學員入選美國國家武術隊（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一間位於灣區的功夫學院,在去年的全美功夫選拔賽,有40人入選美國國家武術隊,帶大家去看看這班小孩,功夫如何改變他們?

這裏個個小孩都是武林高手,打起上來都有板有眼,拳拳有力。

這名6歲的小妹妹Rainbow表示,自己已經學了1年半,在比賽中亦獲得3塊獎牌。

Rainbow家長說:「我感受到開心,因為我可以同小孩玩。」

Rainbow家長說:「我和太太帶她來這兒學功夫,第一個原因就是,讓她認識中國文化和學功夫,每年他們都會出去表演,在農曆新年時,出去表演功夫,去舊金山舞獅,第二就是多運動。」

另一位小孩的媽媽表示兒子變化很大:「我覺得挺大的,因為他一個星期會來很多次,然後他的身體質素變得很好,也變得很有信心,他經常來到這個集體中,這個集體是個很有愛的集體,對於他社交也很有幫助,他經過去了很多次的比賽,他克服緊張的能力很強。」

來自全勝功夫學院的這班小孩,去年11月在康涅狄格州舉行的全美功夫選拔賽勇奪112塊獎牌,和多個獎項,另外,孟家班弟子40人全部入選美國國家武術隊,這家武術學院的總教練孟全勝師傅,也擔任名荷里活功夫片武指,在80年代拍過香港武打片。

他表示,「精武自強 尊師重道」,是孟家班的宗旨。

孟師傳說:「舉辦武館的主要原因,是想弘揚中華武術,因為在美國,好多小孩有空閒時間,就是玩手機,以及自律性很差,那辦武館是想幫助小孩,在這方面改變他們,提升他們的自律、志強和自信

孟師傅認為,參賽奪得好成績,對小孩來說是一個好大的成就感,當他們回到學校或長大後遇到困難,都不會像其他人一樣說句我不管,而是不會放棄,迎難而上。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。