南加州Malibu市對開的海域週三凌晨發生4.2級地震,大部分南加州沿海地區和內陸地區都感到震動。

根據USGS美國地質研究所,地震發生在凌晨2點,3分鐘之後發生3.5級餘震。

震央位於Malibu市以南約10英里的對開海域,包括Santa Monica、Hermosa Beach和Manhattan Beach等多個沿海社區,以及洛杉磯和南加州廣泛地區都有震感。

洛杉磯消防局說,沒有收到受傷或財物損毀報告。

