半月灣華裔槍手曾在案發農場工作 在餐館工作時曾威嚇同事

January 25, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
疑犯Chunli Zhao (Twitter / David Canepa)

【KTSF 張麗月報導】

半月灣兩個農場發生的槍擊案，當局將案件列為「工作場所的暴力事件」，也是加州在八天內發生的第三宗嚴重槍擊案。

San Mateo縣警說，槍手是66歲、姓名譯音趙春禮（Chunli Zhao）的華裔男子，他是其中一個農場的僱員，警方週一在縣警分局的停車場，發現他在自己的汽車裡面，於是將他拘捕。

當局相信槍手是單獨行動，案情指他首先走入Mountain Mushroom農場，開槍殺死四個人，打傷另一人，他然後開車到附近曾經工作過的Concord農場，殺死3個人。

兩宗案件共有7個人被槍殺，死者分別是5男2女，另有一名傷者是男性，他仍然留醫。

受害人中，有亞裔及拉美裔，當中部份人是無證移民勞工。

槍手工作過的Concord農場是家族式生意，在當地經營了37年，農場東主對於發生槍擊案暫時拒絕評論。

縣警拒絕透露，槍手是否有刑事犯罪紀錄，只是說沒有特別證據顯示令人相信他做出這些行動。

不過《舊金山紀事報》報導，根據法庭文件顯示，槍手曾經在2013年在一間餐館工作時，曾涉嫌用刀威嚇一名同房的同事，揚言要打爆他的頭，又曾經想「用枕頭焗死他」。

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