半月灣華裔槍手曾在案發農場工作 在餐館工作時曾威嚇同事

【KTSF 張麗月報導】

半月灣兩個農場發生的槍擊案,當局將案件列為「工作場所的暴力事件」,也是加州在八天內發生的第三宗嚴重槍擊案。

San Mateo縣警說,槍手是66歲、姓名譯音趙春禮(Chunli Zhao)的華裔男子,他是其中一個農場的僱員,警方週一在縣警分局的停車場,發現他在自己的汽車裡面,於是將他拘捕。

當局相信槍手是單獨行動,案情指他首先走入Mountain Mushroom農場,開槍殺死四個人,打傷另一人,他然後開車到附近曾經工作過的Concord農場,殺死3個人。

兩宗案件共有7個人被槍殺,死者分別是5男2女,另有一名傷者是男性,他仍然留醫。

受害人中,有亞裔及拉美裔,當中部份人是無證移民勞工。

槍手工作過的Concord農場是家族式生意,在當地經營了37年,農場東主對於發生槍擊案暫時拒絕評論。

縣警拒絕透露,槍手是否有刑事犯罪紀錄,只是說沒有特別證據顯示令人相信他做出這些行動。

不過《舊金山紀事報》報導,根據法庭文件顯示,槍手曾經在2013年在一間餐館工作時,曾涉嫌用刀威嚇一名同房的同事,揚言要打爆他的頭,又曾經想「用枕頭焗死他」。

