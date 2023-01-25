半月灣農場槍擊案 華裔兇手殺人動機或與職場暴力有關（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

調查Half Moon Bay連環槍擊案的San Mateo縣警指出，疑犯所用的槍械是合法購買的，警方相信殺人的動機與職場暴力有關。

San Mateo縣警局長Christina Corpus 說：「目前所有證據指向職場暴力，The Mountain Mushroom農場，第一個兇案地點，是疑犯被僱用的地方。」

San Mateo縣警表示，週一下午兩點幾收到槍擊案報告，警方抵達San Mateo路，即92號公路12700號路段的Mountain Mushroom農場時，發現四個成年人被槍殺，另外一個男人中槍受重傷，送往史丹福醫院搶救，情況危殆，當時警方在現場找不到疑犯。

不久之後，警方在Cabrillo Highway South 2100號路段的Concord農場，找到另外三名死於槍傷的受害人，調查後確認槍擊案疑犯是66歲Half Moon Bay居民Chunli Zhao，姓名譯音趙春禮。

週一下午4點40分左右，一名縣警員在Half Moon Bay縣警分局的停車場，發現疑犯的汽車，當時疑犯在車裡面，警方表示，疑犯沒有主動自首，而是警方下令他下車，然後拘捕了他，並在車內找到一支半自動手槍。

縣警週一早上召開記者會時表示，7名死者是5個男人和兩個女人，包括亞裔和拉美裔，中槍受傷的是個成年男人。

警方表示，疑犯與兩個蘑菇農場總共8名受害人是同事或舊同事，案件已轉交San Mateo縣地檢處。

地檢官Steve Wagstaffe表示，研究案件後將提出起訴，其中會包括兇殺的控罪，地檢官形容，這樣的兇殺案，在San Mateo縣從未出現過。

Wagstaffe說：「在這個縣前所未見，這麼多人死亡在同一地點，同一時間，很混亂的兇案現場，縣警調查這宗案件處理得很好。」

縣警證實疑兇使用的槍械，是一支合法購買的半自動手槍，警方表示，疑犯從前沒有任何犯罪紀錄，令警方相信他會作出這種暴力罪行，疑犯將於週三下午首度出庭。

Half Moon Bay槍擊案其中一個兇案現場，Concord Farms的老闆Aaron Tung發表聲明表示，正在等待更多資料才可以作出評論。

Tung表示，他的農場由家族經營，已經有37年歷史，他感謝當地社區的支持。

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