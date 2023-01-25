司法部和八州控告Google壟斷網上廣告市場

January 25, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部和八個州聯合提出訴訟，控告Google壟斷網上廣告市場，要求Google將旗下的網上廣告業務分拆開去。

聯邦司法部指控Google的網上廣告工具，阻止競爭對手進入網上廣告市場，以及阻擋出版者透過他們自己的內容來賺錢。

司法部又聲稱，Google正非法使用或設法使用自身的壟斷地位，握殺同業主要競爭對手，令對手被迫放棄使用廣告科技工具去進入市場，形成不公平的營商環境，因此有需要將旗下的分支業務分拆開去。

司法部特別要求Google起碼放棄使用「廣告經理Ad Manager」套裝，包括出版者廣告伺服器DFP，和廣告互換場Adx。

其實在兩年多前，聯邦司法部和多個州的司法部長已經聯合提出訴訟，指控Google的搜尋器和搜尋廣告業務違反壟斷法。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*