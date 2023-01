司法部和八州控告Google壟斷網上廣告市場

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部和八個州聯合提出訴訟,控告Google壟斷網上廣告市場,要求Google將旗下的網上廣告業務分拆開去。

聯邦司法部指控Google的網上廣告工具,阻止競爭對手進入網上廣告市場,以及阻擋出版者透過他們自己的內容來賺錢。

司法部又聲稱,Google正非法使用或設法使用自身的壟斷地位,握殺同業主要競爭對手,令對手被迫放棄使用廣告科技工具去進入市場,形成不公平的營商環境,因此有需要將旗下的分支業務分拆開去。

司法部特別要求Google起碼放棄使用「廣告經理Ad Manager」套裝,包括出版者廣告伺服器DFP,和廣告互換場Adx。

其實在兩年多前,聯邦司法部和多個州的司法部長已經聯合提出訴訟,指控Google的搜尋器和搜尋廣告業務違反壟斷法。

