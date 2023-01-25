拜登敦促國會盡快重新訂立1994年的槍械管制法

【KTSF 傅景竑報導】
美國國內近日發生多宗大規模的槍擊案，拜登總統再次敦促國會盡快採取行動，重新訂立1994年的槍械管制法。
拜登政府週二發聲明表示，加州在短短幾日內一再發生大規模槍擊案，造成人命傷亡，拜登週二聽取了國土安全部的報告後，已指示內閣團隊要確保地方政府和Half Moon Bay社區獲得聯邦政府的全面支援。
拜登說：「正如一些遇難者家屬所說，農曆新年伊始家庭卻破碎。」
白宮透露，多名聯邦參議員，包括加州的范士丹，和康涅狄格州的Chris Murphy等人，週一晚再次提案重新引入1994年的管制槍械法案，將購買攻擊性槍械的合法年齡提高至21歲。
白宮表示，在過去20年，死於槍擊案的兒童，多過殉職的警察和軍人的總和，拜登敦促國會盡快採取行動，重新引入1994年的槍械管制法，當年的法例，令槍擊案數量下降，但在2004年法例失效後，大規模槍擊案就增加了三倍。
拜登相信大多數的美國民眾都同意重新立法，可以盡所能確保兒童、社區和國家安全。
CNN與紐約時報等主流媒體引述槍械暴力檔案，今年1月頭三週，全國就發生至少39宗大規模槍擊案，造成超過69人死亡，大規模槍擊案是指事件中，不計槍手在內有至少4人死傷。
而這些事件中，以南加州Monterey Park的槍擊案最嚴重，共11死9傷，白宮為此下半旗致哀。
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