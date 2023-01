拜登敦促國會盡快重新訂立1994年的槍械管制法

【KTSF 傅景竑報導】

美國國內近日發生多宗大規模的槍擊案,拜登總統再次敦促國會盡快採取行動,重新訂立1994年的槍械管制法。

拜登政府週二發聲明表示,加州在短短幾日內一再發生大規模槍擊案,造成人命傷亡,拜登週二聽取了國土安全部的報告後,已指示內閣團隊要確保地方政府和Half Moon Bay社區獲得聯邦政府的全面支援。

拜登說:「正如一些遇難者家屬所說,農曆新年伊始家庭卻破碎。」

白宮透露,多名聯邦參議員,包括加州的范士丹,和康涅狄格州的Chris Murphy等人,週一晚再次提案重新引入1994年的管制槍械法案,將購買攻擊性槍械的合法年齡提高至21歲。

白宮表示,在過去20年,死於槍擊案的兒童,多過殉職的警察和軍人的總和,拜登敦促國會盡快採取行動,重新引入1994年的槍械管制法,當年的法例,令槍擊案數量下降,但在2004年法例失效後,大規模槍擊案就增加了三倍。

拜登相信大多數的美國民眾都同意重新立法,可以盡所能確保兒童、社區和國家安全。

CNN與紐約時報等主流媒體引述槍械暴力檔案,今年1月頭三週,全國就發生至少39宗大規模槍擊案,造成超過69人死亡,大規模槍擊案是指事件中,不計槍手在內有至少4人死傷。

而這些事件中,以南加州Monterey Park的槍擊案最嚴重,共11死9傷,白宮為此下半旗致哀。

