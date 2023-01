智庫調查顯示美國經濟衰退已亮起警號

【KTSF】

由商業智庫Conference Board做的調查顯示,美國經濟衰退已經亮起警號,有越來越多商界領袖同意,美國經濟正在惡化。

12月份的領先經濟指標下跌1%,跌幅比預期大,跌至110.5,也是連續十個月下跌。

平均來說,這個指數見頂之後,跟著大概一年後就會出現衰退,而這個指數在去年2月已經見頂,反映出美國經濟走下坡已經近在眼前。

這個智庫組織的經濟專家表示,12月份在主要經濟指標裡面都出現廣泛疲弱,不論在勞工市場、製造業、房屋建造以及金融市場等領域,在未來幾個月的情況都正在惡化,而這個領先經濟指標,繼續發出衰退的訊號。

這位專家又說,整體經濟活動有可能在未來的季度轉為負數,然後到今年第四季才可望再次上升。

