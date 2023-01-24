智庫調查顯示美國經濟衰退已亮起警號

January 24, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF】

由商業智庫Conference Board做的調查顯示，美國經濟衰退已經亮起警號，有越來越多商界領袖同意，美國經濟正在惡化。

12月份的領先經濟指標下跌1%，跌幅比預期大，跌至110.5，也是連續十個月下跌。

平均來說，這個指數見頂之後，跟著大概一年後就會出現衰退，而這個指數在去年2月已經見頂，反映出美國經濟走下坡已經近在眼前。

這個智庫組織的經濟專家表示，12月份在主要經濟指標裡面都出現廣泛疲弱，不論在勞工市場、製造業、房屋建造以及金融市場等領域，在未來幾個月的情況都正在惡化，而這個領先經濟指標，繼續發出衰退的訊號。

這位專家又說，整體經濟活動有可能在未來的季度轉為負數，然後到今年第四季才可望再次上升。

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