舊金山市府大樓附近發生致命車禍 亞裔婦被車撞倒後死亡

January 24, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市府大樓附近，週一清晨時分發生致命車禍，一名亞裔女人被車撞倒後當場死亡，市內單單是今個月，就有三名亞裔女行人死於交通意外。

車禍現場位於Franklin夾Eddy街，警方表示，週一清晨5點40分左右，警員接報後抵達現場時，發現女事主多處受傷，搶救無效當場死亡。

肇事司機逗留在現場配合警方調查，警方相信他沒有受到藥物或酒精影響。

關注行人安全的非牟利組織Walk SF透露，女事主是亞裔，年約40歲到50歲。

該組織又指出，舊金山今個月就有三名較年長的亞裔女行人死於交通意外，64歲的Wan Mei Tan，本月10日在Mission夾Valencia街被車撞倒後傷重死亡，另外在元旦日，Bess Chui在Potrero Ave夾Alameda街死於車禍，肇事司機不顧而去。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*