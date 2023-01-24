舊金山市府大樓附近發生致命車禍 亞裔婦被車撞倒後死亡

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市府大樓附近，週一清晨時分發生致命車禍，一名亞裔女人被車撞倒後當場死亡，市內單單是今個月，就有三名亞裔女行人死於交通意外。

車禍現場位於Franklin夾Eddy街，警方表示，週一清晨5點40分左右，警員接報後抵達現場時，發現女事主多處受傷，搶救無效當場死亡。

肇事司機逗留在現場配合警方調查，警方相信他沒有受到藥物或酒精影響。

關注行人安全的非牟利組織Walk SF透露，女事主是亞裔，年約40歲到50歲。

該組織又指出，舊金山今個月就有三名較年長的亞裔女行人死於交通意外，64歲的Wan Mei Tan，本月10日在Mission夾Valencia街被車撞倒後傷重死亡，另外在元旦日，Bess Chui在Potrero Ave夾Alameda街死於車禍，肇事司機不顧而去。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。