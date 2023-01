舊金山市府大樓附近發生致命車禍 亞裔婦被車撞倒後死亡

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市府大樓附近,週一清晨時分發生致命車禍,一名亞裔女人被車撞倒後當場死亡,市內單單是今個月,就有三名亞裔女行人死於交通意外。

車禍現場位於Franklin夾Eddy街,警方表示,週一清晨5點40分左右,警員接報後抵達現場時,發現女事主多處受傷,搶救無效當場死亡。

肇事司機逗留在現場配合警方調查,警方相信他沒有受到藥物或酒精影響。

關注行人安全的非牟利組織Walk SF透露,女事主是亞裔,年約40歲到50歲。

該組織又指出,舊金山今個月就有三名較年長的亞裔女行人死於交通意外,64歲的Wan Mei Tan,本月10日在Mission夾Valencia街被車撞倒後傷重死亡,另外在元旦日,Bess Chui在Potrero Ave夾Alameda街死於車禍,肇事司機不顧而去。

