奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong要求復職

因涉嫌包庇行為不當的下屬,而被奧克蘭(屋崙)市長暫停職務的警察局長LeRonne Armstrong召開記者會,要求立即恢復職務。

一份在上週五公開的報告披露,Armstrong涉嫌包庇一名警長多宗不當行為,隨後奧克蘭市長盛桃(Sheng Thao)下令Armstrong行政休假。

Armstrong週一召開記者會指,他沒有怪責市長,但他認為自己應該立即復職,並表示市長將他停職的原因,受到聯邦監察員施壓。

Armstrong說:「但我認為在這裡,(奧克蘭警察局)多位局長下台,共通點都是基於聯邦監察員的建議

Armstrong同時否認包庇下屬,他表示,當時已經對涉事的警長根據所上報的事情而採取適當行動。

盛桃未有回應是否如Armstrong所指,在受壓下作出決定,而被指施壓的聯邦監察員也未有回應。

奧克蘭警察局於2000年因一宗民事訴訟,遭受到聯邦監督長達20年。

