南加舞廳槍擊案死亡人數升至11人 死者全是50歲以上（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

發生在上週六除夕夜的Monterey Park槍擊案,死亡人數週一上升至11人,槍手也舉槍自盡身亡,警方證實,死者都是50歲以上人士,不過槍手犯案動機仍在調查中,當局週一下午也召開記者會,說明最新調查進展。

這起重大槍擊案最初造成10人死亡、10人受傷,不過其中一名傷者週一傷重不治,使得死亡人數上升至11人。

警方指出,槍手是72歲亞裔男子,姓名譯音陳良勤(Huu Can Tran),他在星期日於車內舉槍自盡身亡。

洛杉磯縣警方等多個執法部門週一下午說明案件調查進展,在持搜索票搜查槍手住家後,發現槍手試圖製造「自製槍枝滅聲器」,並發現一把.308口徑來福槍,以及多個電子裝置,包括手機和電腦等,以及數百個子彈。

雖然犯案動機仍在調查中,但有警方消息透露,相信槍手是針對死者中的某些人開槍,其餘的人則是受到波及。

警方稱,槍手當時一共用大容量手槍開了42發子彈,又在他後來去的另一間舞廳找到9毫米口徑的半自動MAC-10攻擊武器,槍手曾在1990年曾因非法持槍而被逮捕過。

在槍擊案當天遇害的十人當中,包括五男五女,至今有四人身分完成辨識,分別是65歲姓名譯音美人My Nhan、63歲的Lilan Li、57歲的Xiujuan Yu,和68歲的Valentino Alvero。

其餘還包括兩名60多歲女性,以及三名70多歲男性,和一名60多歲男性。

加州州長紐森在案發後前往南加州,並和部分受害人及其家屬了解情況,一名骨頭被打碎、說廣東話的受害人,透過翻譯告訴州長,擔心要住院很多天,沒辦法負擔醫藥費,也擔心失去在倉庫的工作,希望州長幫忙。

紐森還說,跟一位認識槍手的商家談過,對方告訴紐森該名槍手是多年的好顧客,從未看到發生這樣的事情。

警方調查發現,槍手犯案後還前往三英哩外的第二間舞廳來來舞廳,打算再度展開襲擊。

英勇擊退槍手的Brandon Tsay說:「我轉過去看到,一名亞裔男子拿著槍,我的第一個念投就是我將死在這裡。」

多虧在該舞廳工作的這名英雄,英勇抵抗槍手,成功阻擋兇嫌入內,否則後果不堪設想。

Tsay說:「過程中我得以將他的槍弄走,把他推向一邊,創造一些距離,然後用槍指著他,大聲威嚇他說叫他離開,否則我會開槍的,滾。」

Monterey Park市長透露,槍手過去常到他所開槍的舞廳,不過動機是否跟此有關,警方還在調查中,目前犯案動機仍不明朗。

警方證實,嫌犯當時帶著半自動手槍,以及大量的彈匣,另外在他自殺的貨車內,則發現第二支手槍。

當地有許多民眾自發性地前往案發現場悼念。

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu) 說:「為什麼我們在我國有這麼多槍枝,甚至還有更多,這是不對的,其他國家不是那麼運作的,我們也不應該。」

回顧整起案件經過,案發在剛剛過去的週六除夕夜,地點在Monterey Park市的Garfield夾Garvey街的舞星Star Dance舞廳,警方深夜約10點多接報,指該舞廳有人開槍,警員到場發現,大批顧客尖叫著跑出舞廳外,案發時,附近一帶正舉行大型慶祝活動,隨後警方證實事件造成10死10傷.

槍手犯案後開車前往位於Alhambra附近的第二間舞廳,在遭到阻擋之後離開.

隨後警方在距離Monterey Park約30英哩外的Torrance的一個停車場,發現一輛槍手所開的白色廂型車,於是出動大批警力包圍,在對峙過程中,槍手舉槍自盡身亡。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。