南加舞廳槍擊案死亡人數升至11人 死者全是50歲以上（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

發生在上週六除夕夜的Monterey Park槍擊案，死亡人數週一上升至11人，槍手也舉槍自盡身亡，警方證實，死者都是50歲以上人士，不過槍手犯案動機仍在調查中，當局週一下午也召開記者會，說明最新調查進展。

這起重大槍擊案最初造成10人死亡、10人受傷，不過其中一名傷者週一傷重不治，使得死亡人數上升至11人。

警方指出，槍手是72歲亞裔男子，姓名譯音陳良勤（Huu Can Tran），他在星期日於車內舉槍自盡身亡。

洛杉磯縣警方等多個執法部門週一下午說明案件調查進展，在持搜索票搜查槍手住家後，發現槍手試圖製造「自製槍枝滅聲器」，並發現一把.308口徑來福槍，以及多個電子裝置，包括手機和電腦等，以及數百個子彈。

雖然犯案動機仍在調查中，但有警方消息透露，相信槍手是針對死者中的某些人開槍，其餘的人則是受到波及。

警方稱，槍手當時一共用大容量手槍開了42發子彈，又在他後來去的另一間舞廳找到9毫米口徑的半自動MAC-10攻擊武器，槍手曾在1990年曾因非法持槍而被逮捕過。

在槍擊案當天遇害的十人當中，包括五男五女，至今有四人身分完成辨識，分別是65歲姓名譯音美人My Nhan、63歲的Lilan Li、57歲的Xiujuan Yu，和68歲的Valentino Alvero。

其餘還包括兩名60多歲女性，以及三名70多歲男性，和一名60多歲男性。

加州州長紐森在案發後前往南加州，並和部分受害人及其家屬了解情況，一名骨頭被打碎、說廣東話的受害人，透過翻譯告訴州長，擔心要住院很多天，沒辦法負擔醫藥費，也擔心失去在倉庫的工作，希望州長幫忙。

紐森還說，跟一位認識槍手的商家談過，對方告訴紐森該名槍手是多年的好顧客，從未看到發生這樣的事情。

警方調查發現，槍手犯案後還前往三英哩外的第二間舞廳來來舞廳，打算再度展開襲擊。

英勇擊退槍手的Brandon Tsay說：「我轉過去看到，一名亞裔男子拿著槍，我的第一個念投就是我將死在這裡。」

多虧在該舞廳工作的這名英雄，英勇抵抗槍手，成功阻擋兇嫌入內，否則後果不堪設想。

Tsay說：「過程中我得以將他的槍弄走，把他推向一邊，創造一些距離，然後用槍指著他，大聲威嚇他說叫他離開，否則我會開槍的，滾。」

Monterey Park市長透露，槍手過去常到他所開槍的舞廳，不過動機是否跟此有關，警方還在調查中，目前犯案動機仍不明朗。

警方證實，嫌犯當時帶著半自動手槍，以及大量的彈匣，另外在他自殺的貨車內，則發現第二支手槍。

當地有許多民眾自發性地前往案發現場悼念。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu） 說：「為什麼我們在我國有這麼多槍枝，甚至還有更多，這是不對的，其他國家不是那麼運作的，我們也不應該。」

回顧整起案件經過，案發在剛剛過去的週六除夕夜，地點在Monterey Park市的Garfield夾Garvey街的舞星Star Dance舞廳，警方深夜約10點多接報，指該舞廳有人開槍，警員到場發現，大批顧客尖叫著跑出舞廳外，案發時，附近一帶正舉行大型慶祝活動，隨後警方證實事件造成10死10傷．

槍手犯案後開車前往位於Alhambra附近的第二間舞廳，在遭到阻擋之後離開．

隨後警方在距離Monterey Park約30英哩外的Torrance的一個停車場，發現一輛槍手所開的白色廂型車，於是出動大批警力包圍，在對峙過程中，槍手舉槍自盡身亡。

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