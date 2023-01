【KTSF 朱慧琪報導】

愛荷華州Des Moines一間學校週一中午發生槍擊案,造成兩名學生死亡,一名教職員情況危殆,3名疑犯被補。

槍擊案現場是Des Moines一間為協助「有風險的青少年」而設的公立附屬學校,兩名學生送醫後證實不治,一名教職員目前仍然情況危殆。

警方根據目擊者的口供,在事發後約20分鐘追蹤到疑犯所駕駛的汽車,並拘補3名疑犯。

警方沒有公佈涉案疑犯與受害人的身份,也沒有透露案件動機,但是認為這宗事件相信是有目標而為,不是隨機犯案。

