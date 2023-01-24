舊金山列治文區空置建築近日有無家者留宿 附近商戶憂安全（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）列治文區一間空置建築，未知是否受風暴影響，屋頂穿了一個大洞，近日更有無家可歸者在內留宿，附近商戶表示不單影響到生意，更擔心會造成危險。

位於Clement街820號的樓房已經空置多年，前身為一間Goodwill二手店，在隔壁天台看過去，這間空置樓宇的屋頂穿了一個大洞，脫落的部份更一直懸掛在室內。

早幾天有商戶發現，樓房前的木板備受破壞，留意到晚上有很多無家可歸者在裡面住和生火取暖，擔心建築倒塌而報警，警員到場後卻說什麼都做不到，只看了兩眼就離開。

隔壁一幢物業的業主表示，這棟樓宇亦令自己的物業受損，已經向很多政府部門作出投訴，但不滿市府無動於衷。

業主Donald SooHoo說：「我不滿市府好像做甚麼事都很慢，為何他們什麼都不做。」

他擔心建築結構受損會造成火警，加上無家可歸者聚集，亦影響到商戶的生意。

SooHoo說：「他們弄到整地都是垃圾，我報警後，警員來到，發現有個人在吸大麻，我不知道他們想怎樣，他們又不讓我們把大門封起來。」

他表示，不知道自己有什麼可以做到，希望市府能加快處理問題，又指從來沒見過隔壁的業主。

代表該區的市參事陳詩敏（Connie Chan）說，得知有這個問題，市府建築檢查部已收到相關投訴，正與當局合作處理。

而有關無家可歸者的問題，她正與相關部門探討如何幫助在建築內居住的人士，但無論市府如何幫助無家可歸者，業主是有責任封好物業的入口，又指市政府無權干涉業主是否將私人物業租出去。

陳詩敏說：「這是他們的物業，他們需要負責任，我一直都在嘗試聯絡Goodwill的業主，問他們未來有什麼計劃，打算何時將物業租出去。」

她說業主需要打理好自己的物業，否則對市府是十分棘手。

本台嘗試過聯絡空置建築的業主，但未能找上對方，市府建築檢查部就表示，週一已派人到場視察，之後會有更多資料。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。