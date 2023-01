舊金山列治文區空置建築近日有無家者留宿 附近商戶憂安全（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)列治文區一間空置建築,未知是否受風暴影響,屋頂穿了一個大洞,近日更有無家可歸者在內留宿,附近商戶表示不單影響到生意,更擔心會造成危險。

位於Clement街820號的樓房已經空置多年,前身為一間Goodwill二手店,在隔壁天台看過去,這間空置樓宇的屋頂穿了一個大洞,脫落的部份更一直懸掛在室內。

早幾天有商戶發現,樓房前的木板備受破壞,留意到晚上有很多無家可歸者在裡面住和生火取暖,擔心建築倒塌而報警,警員到場後卻說什麼都做不到,只看了兩眼就離開。

隔壁一幢物業的業主表示,這棟樓宇亦令自己的物業受損,已經向很多政府部門作出投訴,但不滿市府無動於衷。

業主Donald SooHoo說:「我不滿市府好像做甚麼事都很慢,為何他們什麼都不做。」

他擔心建築結構受損會造成火警,加上無家可歸者聚集,亦影響到商戶的生意。

SooHoo說:「他們弄到整地都是垃圾,我報警後,警員來到,發現有個人在吸大麻,我不知道他們想怎樣,他們又不讓我們把大門封起來。」

他表示,不知道自己有什麼可以做到,希望市府能加快處理問題,又指從來沒見過隔壁的業主。

代表該區的市參事陳詩敏(Connie Chan)說,得知有這個問題,市府建築檢查部已收到相關投訴,正與當局合作處理。

而有關無家可歸者的問題,她正與相關部門探討如何幫助在建築內居住的人士,但無論市府如何幫助無家可歸者,業主是有責任封好物業的入口,又指市政府無權干涉業主是否將私人物業租出去。

陳詩敏說:「這是他們的物業,他們需要負責任,我一直都在嘗試聯絡Goodwill的業主,問他們未來有什麼計劃,打算何時將物業租出去。」

她說業主需要打理好自己的物業,否則對市府是十分棘手。

本台嘗試過聯絡空置建築的業主,但未能找上對方,市府建築檢查部就表示,週一已派人到場視察,之後會有更多資料。

