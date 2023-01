半月灣農場槍擊案七死 兇嫌與死者皆為華人（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

San Mateo縣半月灣(Half Moon Bay)的兩處農場週一發生槍擊事件,造成7人死亡,三人受傷,死者身分全為華人,67歲的華人農工趙春禮(Chunli Zhao)之後前往警局自首,被警拘捕。

畫面上可以看到,警方身手俐落的將67歲姓名譯音趙春禮(Chunli Zhao)的疑犯制伏。

San Mateo縣警長辦公室表示,週一下午2時22分,在Half Moon Bay市92號公路附近兩個地點分別發生槍擊案。

警方在第一個地點,以種植大麻為主的Mountain Mushroom農場發現四人死亡,三人重傷,隨即送到史丹佛醫院救治。

接著在第二個地點,Rice Tucking-Soil農場也發生槍擊案,發現三人死亡。

Half Moon Bay市議員Debbie Ruddock透露,一共七名死者皆為華人農工。

警方透露下午4點多,趙春禮自己將車開至警察局自首,警方隨後就在他的紅色休旅車上找到一把半自動手槍,目前並不清楚兩宗槍擊案是否有關聯,同時案件動機也仍在調查中。

