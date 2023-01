【有線新聞】

美國食品及藥物管理局(FDA)提議,成年人每年接種一劑新冠疫苗。

當局向專家小組提交文件,提議健康成年人每年接種一劑新冠疫苗,做法類似每年接種流感疫苗,幼童、長者及免疫力弱人士則每年接種兩劑疫苗,期望能提高接種率。

當局亦就定期揀選變種病毒更新疫苗,徵詢專家意見,小組周四將開會討論。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。