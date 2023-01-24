美國蛋價飆升 有民眾企圖從墨西哥走私雞蛋入境

【KTSF 張擎鳳報導】

最近全國雞蛋價格飆升，導致一些民眾企圖從墨西哥走私雞蛋入境。

在雜貨店購物變得越來越昂貴，這位消費者表示，無法相信自己的眼睛，雞蛋價格高漲，將改變她的烹飪習慣。

消費者Rita Garcia說：「那個價格？一打10.99，兩打的價格是22元，我的預算不能負擔這麼貴的雞蛋。」

另一名消費者Victor Ramos在購買雞蛋之前，再三考慮後決定不買。

食品分銷商表示，雞蛋價格的急劇上漲，是由於禽流感的爆發和供應問題，高昂的價格導致消費者自己尋找解決辦法。

美國海關及邊境執法局南加州San Diego的官員表示，近期旅客企圖從墨西哥走私雞蛋入境的情況有上升趨勢，警告旅客不要走私雞蛋入境，否則可面臨高達一萬元罰款。

這意味著購物者仍將要應對不斷上漲的雞蛋價格。

Ramos說：「我以前以1.99元、2.99元的價格購買雞蛋，但現在這些價格很瘋狂。」

Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。