美國蛋價飆升 有民眾企圖從墨西哥走私雞蛋入境

【KTSF 張擎鳳報導】

最近全國雞蛋價格飆升,導致一些民眾企圖從墨西哥走私雞蛋入境。

在雜貨店購物變得越來越昂貴,這位消費者表示,無法相信自己的眼睛,雞蛋價格高漲,將改變她的烹飪習慣。

消費者Rita Garcia說:「那個價格?一打10.99,兩打的價格是22元,我的預算不能負擔這麼貴的雞蛋。」

另一名消費者Victor Ramos在購買雞蛋之前,再三考慮後決定不買。

食品分銷商表示,雞蛋價格的急劇上漲,是由於禽流感的爆發和供應問題,高昂的價格導致消費者自己尋找解決辦法。

美國海關及邊境執法局南加州San Diego的官員表示,近期旅客企圖從墨西哥走私雞蛋入境的情況有上升趨勢,警告旅客不要走私雞蛋入境,否則可面臨高達一萬元罰款。

這意味著購物者仍將要應對不斷上漲的雞蛋價格。

Ramos說:「我以前以1.99元、2.99元的價格購買雞蛋,但現在這些價格很瘋狂。」

