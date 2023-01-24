受南加槍擊血案影響 全美多地農曆新年慶祝活動都加強保安

【KTSF 古琳嘉報導】

全美多個城市接下來還有慶祝農曆新年的相關活動，受到這起槍擊事件影響，包括在芝加哥以及波士頓等地，新年活動都加強保安。

再過幾天，芝加哥華埠就要迎來農曆新年大巡遊，預料會有大批民眾湧入慶祝。

芝加哥警方表示，目前沒有收到對接下來新年慶祝活動有威脅的情資，不過會做好維安準備，當地華裔官員也希望悲劇不要再發生。

芝加哥11區區長李慧華（Nicole Lee）說：「我希望事件不要為2023年的發展定調，不要再有槍擊案，如果沒有槍擊案就太好了，總是有理由抱持希望，我們必須團結一致。」

現在起到2月底，芝加哥持續都會有新年慶會，不過洛杉磯這起槍擊案，已經為活動蒙上陰影，也讓一些民眾感到害怕。

在波士頓，同樣也有許多慶祝農曆新年的活動，而原本應該是歡樂慶祝的氣氛，因為槍擊事件影響，這些笑容底下，也隱含一些擔心害怕，以及為事件罹難者悼念的心情。

在波士頓的一場春節慶會，民眾在舞獅以及音樂聲中安然度過一個愉快的農曆新年，這對前來參加的夫妻就說，事件讓他們難免會想多一點。

出席活動的Chad Toland說：「我才剛剛想到這事件，你總是希望不要發生在自己身上，當你前來這類活動時，不過確實在這裡也難免會想到它。」

另一名出席者Emily Chen說：「就試著平衡安全，以及不要太害怕來慶祝。」

隨著兔年的到來，也有民眾表示，不希望槍擊事件讓其他人不敢出來參與新年慶會。

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