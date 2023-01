受南加槍擊血案影響 全美多地農曆新年慶祝活動都加強保安

【KTSF 古琳嘉報導】

全美多個城市接下來還有慶祝農曆新年的相關活動,受到這起槍擊事件影響,包括在芝加哥以及波士頓等地,新年活動都加強保安。

再過幾天,芝加哥華埠就要迎來農曆新年大巡遊,預料會有大批民眾湧入慶祝。

芝加哥警方表示,目前沒有收到對接下來新年慶祝活動有威脅的情資,不過會做好維安準備,當地華裔官員也希望悲劇不要再發生。

芝加哥11區區長李慧華(Nicole Lee)說:「我希望事件不要為2023年的發展定調,不要再有槍擊案,如果沒有槍擊案就太好了,總是有理由抱持希望,我們必須團結一致。」

現在起到2月底,芝加哥持續都會有新年慶會,不過洛杉磯這起槍擊案,已經為活動蒙上陰影,也讓一些民眾感到害怕。

在波士頓,同樣也有許多慶祝農曆新年的活動,而原本應該是歡樂慶祝的氣氛,因為槍擊事件影響,這些笑容底下,也隱含一些擔心害怕,以及為事件罹難者悼念的心情。

在波士頓的一場春節慶會,民眾在舞獅以及音樂聲中安然度過一個愉快的農曆新年,這對前來參加的夫妻就說,事件讓他們難免會想多一點。

出席活動的Chad Toland說:「我才剛剛想到這事件,你總是希望不要發生在自己身上,當你前來這類活動時,不過確實在這裡也難免會想到它。」

另一名出席者Emily Chen說:「就試著平衡安全,以及不要太害怕來慶祝。」

隨著兔年的到來,也有民眾表示,不希望槍擊事件讓其他人不敢出來參與新年慶會。

