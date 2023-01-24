加州將農曆新年定為法定假期 但真正能放假的人不多（視頻）

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加州州長紐森去年簽署法案，將農曆新年定為法定假期，不過這個法案象徵意義大於實質意義，真正能夠放假的人並不多。

舊金山（三藩市）聯合學區是全加州最早在農曆新年給學生放假的學區，今年農曆新年剛好在星期天，舊金山聯合學區週一補假，不用上班上課，羨煞了其他學區的學生。

去年9月29日，州長紐森簽署AB2596法案，將農曆新年正式納入成為加州的法定假期，依照法例，授權符合條件的州僱員選擇在這天放假的話，可以用年假或帶薪休假等8小時的假期，而不用需動用個人假期積分，類似於現行法律規定的”原住民日”。

不過週一加州州府及地方政府都正常運作，沒有補假。

灣區學區方面，也沒聽說今後農曆新年假期會放假一天。

一名學區工作人員表示，學生一年上課天數是固定的，如果學區決定在農曆新年放假，這天課還是得補回來，所以將農曆新年定為法定假日，基本上是象徵意義大於實質意義，代表加州對亞裔社區的認可，提升多元化社區的文化和傳統。

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