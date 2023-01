雞蛋缺貨價格上漲 背後原因是甚麼

【KTSF 張擎鳳報導】

近期雞蛋缺貨,價格上漲,究竟是什麼原因造成?而消費者應該如何去應對?

全國的雞蛋零售價格上脹,打擊消費者的荷包,雞蛋短缺導致貨架空蕩蕩,並迫使消費者為難以找到的一打雞蛋支付更多錢。

有兩個小孩的母親Jasmine White說:「我注意到它從一打1元,到現在一打5元,價格肯定已變為不實惠。」

雞蛋批發價格創歷史新高,根據食品市場數據公司Urner Barry的數據,截至1月10號星期二,全國雞蛋的平均價格為每打4.33元,去年這個時候,價格約為1.33元,這迫使企業將更高的成本轉嫁給消費者。

更高成本的背後是什麼?

一場禽流感消滅了產蛋的母雞,導致雞蛋供應嚴重緊縮。

根據聯邦農業部所說,到目前為止,大約有6千萬隻雀鳥死於這種疾病,只要有一隻或多隻雞檢測出禽流感呈陽性,農場就不得不銷毀整群雞。

Red Barn農場東主Chelsea Carrigan老闆說:「去年此時,我們每天能得到15到18打雞蛋, 現在每天18個雞蛋。」

最重要的是運輸、飼料和能源價格上漲,也迫使雞蛋供應商提高價格。

研究公司IRI的專家表示,雞蛋生產可能需要幾個月的時間,才能恢復正常。

專家說,要避免爭先恐後搶購雞蛋,也要避免在星期日晚上或星期一早上購物,這個是因為大多數商店在星期內的工作日深夜時段補貨。

