雞蛋缺貨價格上漲 背後原因是甚麼

【KTSF 張擎鳳報導】

近期雞蛋缺貨，價格上漲，究竟是什麼原因造成？而消費者應該如何去應對？

全國的雞蛋零售價格上脹，打擊消費者的荷包，雞蛋短缺導致貨架空蕩蕩，並迫使消費者為難以找到的一打雞蛋支付更多錢。

有兩個小孩的母親Jasmine White說：「我注意到它從一打1元，到現在一打5元，價格肯定已變為不實惠。」

雞蛋批發價格創歷史新高，根據食品市場數據公司Urner Barry的數據，截至1月10號星期二，全國雞蛋的平均價格為每打4.33元，去年這個時候，價格約為1.33元，這迫使企業將更高的成本轉嫁給消費者。

更高成本的背後是什麼？

一場禽流感消滅了產蛋的母雞，導致雞蛋供應嚴重緊縮。

根據聯邦農業部所說，到目前為止，大約有6千萬隻雀鳥死於這種疾病，只要有一隻或多隻雞檢測出禽流感呈陽性，農場就不得不銷毀整群雞。

Red Barn農場東主Chelsea Carrigan老闆說：「去年此時，我們每天能得到15到18打雞蛋, 現在每天18個雞蛋。」

最重要的是運輸、飼料和能源價格上漲，也迫使雞蛋供應商提高價格。

研究公司IRI的專家表示，雞蛋生產可能需要幾個月的時間，才能恢復正常。

專家說，要避免爭先恐後搶購雞蛋，也要避免在星期日晚上或星期一早上購物，這個是因為大多數商店在星期內的工作日深夜時段補貨。

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