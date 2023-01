美國國債觸及31.4萬億元上限 財政部啟動非常規措施支付開支

【KTSF 張麗月報導】

美國的債務週四正式觸及國會設定31.4萬億元的上限,迫使聯邦財政部啟動非常規措施去支付政府的開支。

財長耶倫週四早上致信給國會眾議長麥卡錫表示,國庫債券的發行週四開始暫停,直至6月5日星期一為止,當中包含的意思是,政府將不會投放新的資金入去公務員退休及殘障基金,以及暫停注資入退休郵政局僱員的“退休僱員醫療福利基金”,不過聯邦退休人士和聯邦僱員將不受影響。

耶倫說,當國債上限提高之後,資金就會重新注入這些基金,她預期採取這些措施目的,是要避免在6月5日前出現債務違約,不過前景仍然不明朗,因此她呼籲國會立即行動,去保護美國的信用。

許多國會共和黨人已經表明,他們在未來幾個月將會阻擋任何企圖提高國債上限,除非大幅削減政府開支,但民主黨人誓言,拒絕談判國債上限問題。

經濟專家警告說,如果國會不採取行動,在6月5日前提高或終止國債上限,美國就會出現債務違約,屆時許多政府計劃,由社會安全福利以至退稅,和軍人出糧等都會受到影響,同時經濟也會走入衰退。

消息指出,共和黨人正在草擬計劃,告知財政部,如果國會議員未能達成妥協,而財政部的非常規措施用盡的話,那些政府開支項目必須優先支付。

