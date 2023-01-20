美國國債觸及31.4萬億元上限 財政部啟動非常規措施支付開支

【KTSF 張麗月報導】

美國的債務週四正式觸及國會設定31.4萬億元的上限，迫使聯邦財政部啟動非常規措施去支付政府的開支。

財長耶倫週四早上致信給國會眾議長麥卡錫表示，國庫債券的發行週四開始暫停，直至6月5日星期一為止，當中包含的意思是，政府將不會投放新的資金入去公務員退休及殘障基金，以及暫停注資入退休郵政局僱員的“退休僱員醫療福利基金”，不過聯邦退休人士和聯邦僱員將不受影響。

耶倫說，當國債上限提高之後，資金就會重新注入這些基金，她預期採取這些措施目的，是要避免在6月5日前出現債務違約，不過前景仍然不明朗，因此她呼籲國會立即行動，去保護美國的信用。

許多國會共和黨人已經表明，他們在未來幾個月將會阻擋任何企圖提高國債上限，除非大幅削減政府開支，但民主黨人誓言，拒絕談判國債上限問題。

經濟專家警告說，如果國會不採取行動，在6月5日前提高或終止國債上限，美國就會出現債務違約，屆時許多政府計劃，由社會安全福利以至退稅，和軍人出糧等都會受到影響，同時經濟也會走入衰退。

消息指出，共和黨人正在草擬計劃，告知財政部，如果國會議員未能達成妥協，而財政部的非常規措施用盡的話，那些政府開支項目必須優先支付。

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