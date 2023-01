科技業裁員潮未息 矽谷首當其衝

【KTSF 張麗月報導】

科技業繼續掀起裁員潮,Google、Amazon和Meta已經宣布,在全球裁減過萬人,身處灣區的矽谷更加首當其衝,大受影響。

踏入2023年,灣區有更多高科技或生化公司傳出裁員消息,晶片業巨頭Intel計劃在矽谷和沙加緬度地區裁減更多人手。

根據加州就業發展局EDD數據顯示,自去年10月1日,三個多月以來,最少有15間科技或生化公司透露有計劃裁減起碼200個職位,當中包括Meta分別在Menlo Park、舊金山(三藩市)、Fremont、Sunnyvale和Burlingame,裁減2,564人。

Twitter在舊金山和聖荷西裁員900人,Salesforce在舊金山削減752個職位,Cisco在灣區裁減673個職位,HelloFresh在Richmond裁減611人,Doordash在舊金山裁員311人,Argo AI在Palo Alto裁減257人手,Lyft裁員227人,Rivian汽車在Emeryville辭退208人。

此外,Oracle和Intel分別裁減超過200人。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。