狂風暴雨對灣區造成廣泛破壞 維修工程或耗資十億（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

連串風暴終於過去,灣區看似雨過天晴,但狂風暴雨造成的損毀,維修工程估計需要用到幾個月,甚至是更長,而工程更需耗資十億。

在過去一個月,灣區隨處都可看見倒塌的大樹,被大樹壓倒的房屋及車輛,甚至有路面裂開,及不少的基建受損。

根據Mercury News報導,若包括基建設施及私人財產在內,修復工程將需耗資十億元,甚至更多。

今次連場風暴的損毀程度,今次帶來的損毀將近20億元,直逼1997至1998年間的聖嬰現象。

在重災區Santa Cruz縣,風暴對基建設施造成的損毀初步估計達到5,500萬或更多,在當地Capitola市,基建設施受損、救災及維修等費用,合共高達250萬,官員預計修復工程將需要超過一年。

而在Santa Clara縣,官員保守估計當地損毀達到4千萬元,多數費用將用在維修道路上。

官員表示,某些道路看似沒有受損,但結構已經受到影響,單在聖荷西,每日就需要填補20多個坑洞。

州長緊急服務辦公室表示,州府正與地方政府合作,商討如何分配撥款去賑災,通常聯邦政府會支付4分3的資金,而州府就會支付餘額。

