狂風暴雨對灣區造成廣泛破壞 維修工程或耗資十億（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

連串風暴終於過去，灣區看似雨過天晴，但狂風暴雨造成的損毀，維修工程估計需要用到幾個月，甚至是更長，而工程更需耗資十億。

在過去一個月，灣區隨處都可看見倒塌的大樹，被大樹壓倒的房屋及車輛，甚至有路面裂開，及不少的基建受損。

根據Mercury News報導，若包括基建設施及私人財產在內，修復工程將需耗資十億元，甚至更多。

今次連場風暴的損毀程度，今次帶來的損毀將近20億元，直逼1997至1998年間的聖嬰現象。

在重災區Santa Cruz縣，風暴對基建設施造成的損毀初步估計達到5,500萬或更多，在當地Capitola市，基建設施受損、救災及維修等費用，合共高達250萬，官員預計修復工程將需要超過一年。

而在Santa Clara縣，官員保守估計當地損毀達到4千萬元，多數費用將用在維修道路上。

官員表示，某些道路看似沒有受損，但結構已經受到影響，單在聖荷西，每日就需要填補20多個坑洞。

州長緊急服務辦公室表示，州府正與地方政府合作，商討如何分配撥款去賑災，通常聯邦政府會支付4分3的資金，而州府就會支付餘額。

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