中華總會館聯同舊金山(三藩市)警方舉辦記者會,警方表示,雖然人手不足,但會保證在新春期間,華埠有足夠的巡警。

舊金山助理警察局長拉薩(David Lazar)說:「我們已經努力提供加班時間,以便在這裡的華人社區,華埠有足夠數量的警員,也努力確保在新春期間,在整個城市都有存在,這有點提升,我們致力於這樣做

警方表示,社區大使計劃已經聘請77位退休的警員,也是權宜之計之一,警方指在新春活動慶祝期間,人們很容易受騙,例如容易遭到搶劫,隨身攜帶的現金金額比平常多,警方希望市民可以將警方先前派發的小冊子分發給長者,並指導和提醒他們,如果見到任何可疑,請即和警方聯繫。

