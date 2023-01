布里德動議推翻2020年法例 以加快在舊金山開設安全毒品注射中心（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對舊金山(三藩市)設立安全毒品注射中心的計劃,市長布里德和市議員盧凱莉宣布,將推翻三年前一項防止設立這類設施的議案,加快讓非牟利機構設立這類中心的進程。

市府報告指出,舊金山去年有620人死於用藥、用毒過量,是連續第二年下降,2021年有640人,2020年有725人,當時主要導致這類死亡事件的原因和疫情有關,還有芬太尼的出現。

舊金山目前正等待聯邦和州府指引,是否能夠利用公款,設立安全注射中心,但是因為必須正視吸毒過量死亡的問題,現在計劃跟隨紐約在這方面的工作,讓非牟利機構營運安全注射中心。

2020年市府通過的一項法例,在聯邦和州府還沒有允許開安全注射中心之前,舊金山不可以開,市長布里德於是聯同市議員盧凱莉(Hillary Ronen)提案推翻這項法例,並要求市議會主席佩斯金加快審理程序。

要是通過,非牟利機構將用從藥廠在訴訟和解中取得的罰款,來營運這些安全注射中心。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。