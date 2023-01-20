布里德動議推翻2020年法例 以加快在舊金山開設安全毒品注射中心（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對舊金山（三藩市）設立安全毒品注射中心的計劃，市長布里德和市議員盧凱莉宣布，將推翻三年前一項防止設立這類設施的議案，加快讓非牟利機構設立這類中心的進程。

市府報告指出，舊金山去年有620人死於用藥、用毒過量，是連續第二年下降，2021年有640人，2020年有725人，當時主要導致這類死亡事件的原因和疫情有關，還有芬太尼的出現。

舊金山目前正等待聯邦和州府指引，是否能夠利用公款，設立安全注射中心，但是因為必須正視吸毒過量死亡的問題，現在計劃跟隨紐約在這方面的工作，讓非牟利機構營運安全注射中心。

2020年市府通過的一項法例，在聯邦和州府還沒有允許開安全注射中心之前，舊金山不可以開，市長布里德於是聯同市議員盧凱莉（Hillary Ronen）提案推翻這項法例，並要求市議會主席佩斯金加快審理程序。

要是通過，非牟利機構將用從藥廠在訴訟和解中取得的罰款，來營運這些安全注射中心。

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