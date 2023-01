【KTSF】

舊金山州大一名二年級學生,週四上午和同學在Pacifica海灘游泳,被大浪捲走,目前下落不明。

警方表示,22歲的Hamzah Alsaudi,在週四上午大約10點半,和另外兩名男子一同到Esplanade海灘游泳期間,三人被大浪捲走,其中兩人游回岸上報警。

警察和消防人員在附近地區搜索,但沒有找到Alsaudi,海岸巡邏隊也有幫助找人。

當局也出動飛機、無人機和艦艇,但至今還沒有找到人。

