奧克蘭警察局長涉嫌包庇下屬 被勒令行政休假

【KTSF 歐志洲報導】

奧克蘭(屋崙)警察局長因為被指涉嫌包庇一名警官的不當行為,而被安排行政休假。

獨立律師樓Clarence Dyer and Cohen,針對奧克蘭警察局的調查報告披露,警察局長LeRonne Armstrong沒有對下屬的不當行為採取適當的行動。

報告特別指出的兩起事件,都涉及同一名警長(sergeant),第一起是這名警長駕駛警車,發生車禍之後離開現場,而且沒有報告這起車禍;第二起事件,這名警長在警察局的電梯內槍支走火,這名警官在一個星期後才報告事件。

報告提到警員甚至涉嫌將事件中的證據,從海灣大橋上丟棄。

報告指出,內部調查小組減低警員不當行為的嚴重性,事件突顯奧克蘭警察局在調查內部成員的不當行為上有系統上的缺陷,而這方面的缺陷,是出於領導上的失敗,和缺乏要警員對不當行為負責。

市長Sheng Thao和市府行政官Ed Reiskin共同發表聲明表示,要警察局長行政休假,是一個慎重的決定,要是有市府官員違反公信,將必須負責。

奧克蘭警察局因為2000年的一起民事訴訟,已經受到聯邦監督超過20年,當時的訴訟指一群警察襲擊非洲裔居民、放置陷害嫌犯的證據和篡改記錄,奧克蘭警察局之後有進行一系列的改變,原本5月將可能終止聯邦監督,現在可能會導致這項進展推遲。

因為暫停警察局長職務的事件,副警察局長Darren Allison目前出任代警察局長。

