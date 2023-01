【KTSF】

密蘇里州堪薩斯城一家殯儀館附近週五發生槍擊事件,導致4人受傷,其中一人傷勢嚴重。

據當地警方表示,週五上午11點半左右獲報,到堪薩斯城南部的Elite Funeral Chapel殯儀館。

到場時發現三名槍擊受害者,分別在殯儀館內、隔壁的自助洗衣店,及殯儀館的停車場,三名傷者被送醫治療,其中一人情況危急。

第四個傷者則無大礙,可能是被玻璃擊中。

警方初步調查發現,案發當時現場正在舉行葬禮,傷者也都不是殯儀館人員,但還未掌握疑犯身份及開槍動機。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。