奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong涉嫌失職被迫放行政假

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市警局局長LeRonne Armstrong週四遭奧克蘭市府以失職為由迫放行政假,其職務由助理局長Darren Allison代理。

ABC 7電視台報導指出,事件起因是有通報指,對於一名警員將鄰居汽車保險桿撕掉,並在電梯開槍的事件,Armstrong局長並不願採取行動,因此被認定失職,局長被迫放行政假的事,跟聯邦監管奧克蘭市警局有關。

奧克蘭市長盛桃以及市府行政官週四共同發布聲明表示,這不是輕易下的決定,但相信在部門和公眾之間建立互信,對社區安全非常重要,必須要有透明度以及問責,才能走向更安全、更強健的奧克蘭。

奧克蘭市府強調,認真對待法庭的協商和解協議,也會採取一系列步驟,改善警察系統更加透明以及問責,因此對於違反公眾信任的警務人員一定會追究責任。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。