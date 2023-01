【有線新聞】

再有科技企業裁員,Google將削減12,000人。

Google行政總裁皮查伊在博客及內部電郵提到,過去兩年經歷戲劇性增長,並增聘人手去配合,但現時面對的經濟環境已經不同,需要作出艱難決定,因公司仍要把握眼前機遇,依靠產品及服務的價值,還有對人工智能的早期投資。

Google這次裁員一萬多人,相當於整體員工約6%,其中美國員工會獲得最少60天代通知金,亦會提供按年資遞增、最少16周的遣散費,其他地區則會遵照當地規定。

