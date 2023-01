【KTSF】

東灣Fremont警方表示,週六將舉辦槍械回購活動,活動的目的是收集社區中不需要的槍械。

活動將從上午10點到下午3點,在Fremont的7200 Stevenson Blvd舉行,每支手槍、步槍或霰彈槍將獲得100元,而攻擊性武器或鬼槍等可獲200元,每人上限是600美元,以禮品卡付款。

警方表示,參加者應留在車內,槍械則放在車尾箱。

