農曆新年全家團聚應採取哪些預防染疫措施（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

這個週末就是農曆新年,全家團聚應該採取哪些和疫情有關的措施?

Covid Omicron變種病毒XBB.1.5變異株,目前佔全國確診病例的約四成,在東岸更是佔病例的八成,西岸則是佔20%的病例,但比例正在攀升中。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生說:「它具高度傳染力,是我們見過最容易傳染的變異株之一,這意味著從未感染Covid的人,現在更加容易受感染。」

至於農曆新年的家人團聚活動,陳子平表示,目前疫情和感恩節相比稍微好轉,但因為天氣偏冷,人們一般在室內聚會,他建議持續注意通風,和在室內人多的時候帶口罩,另外也可以在聚會之前做病毒檢測。

陳子平醫生說:「你是可以安全的聚會,要確保親友一旦染疫,要在五天內服用Paxlovid,尤其是65歲以上的人,但是任何有染疫風險的人,都可以拿藥。」

許多人在9月、10月間接種了新版本的Covid疫苗加強劑,會想知道什麼時候需要再打另一針。

陳子平醫生說:「我不建議人們現在打第二枝加強針,因為打第一枝加強針後,你的免疫系統已有數次的提醒,就算染疫,那怕是年長人士,重病的機率都非常低。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。