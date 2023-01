【KTSF】

Contra Costa縣衛生官員和Kaiser Permanente促請該縣居民,為了避免醫療設施過度擁擠,除非是有嚴重病症,否則應該避免到醫院求醫。

縣府表示,該縣的醫療設施,目前治療許多新冠肺炎、流感和呼吸道合胞病毒RSV等病例,促請民眾要是有緊急情況,才打911熱線或到醫院求醫,因為一般病症可以透過藥房買到治療感冒和流感的藥,並可以留在家中養病。

當局透露,和新冠病毒有關的住院人士,從12月的大約100人,目前有稍微的下降,週三有75人因為新冠肺炎住院,當中有10人在加護病房中。

衛生官員呼籲生病的人,必須喝足夠的水,和避免和其他人接觸,以免傳播病毒。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。