舊金山華埠都板街藝術壁畫遭人塗鴉

【KTSF 萬若全報導】

位於舊金山(三藩市)華埠都板街800號旁邊外牆的藝術壁畫遭人塗鴉,週五社區召開記者會,展現團結,愛與和平,來回應塗鴉事件。

這幅壁畫去年4月揭幕,由90後藝術家梁璧君和資深藝術家侯玉梅創作,壁畫在週四遭人塗鴉,華埠社區領袖和多位藝術家週五召開記者會,對壁畫遭到破壞感到痛心。

舊金山市府律師邱信福說:「最近發生的事情令人士氣低落,令人沮喪,令人相當不安,但正如我們社區一次又一次的努力,我們正在向前邁進,每個危機都是一個機會,近年來我們有很多危機,疫情、經濟衰退、仇亞,我們利用這個機會,我們繼續轉化為正能量。」

參與壁畫創作的梁璧君說,她5歲移民來美,住在華埠,在這裡得到了許多支持和愛,這個壁畫的角落是她過去20年每天經過的地方,看到壁畫被破壞很痛心,但也反映出壁畫的意義。

畫家梁璧君說:「如果你看壁畫本身,你看到一個家庭擠在一個很小空間,他代表住在華埠散房,雖然小但是很滿足快樂,他們在社區每天經歷艱難挑戰,與此同時也快樂的力爭上游。」

與會人士表示,週六是農曆除夕夜,傳統中國人會進行大掃除,除舊布新,壁畫在農曆新年前遭破壞,藉這個機會,把厄運除掉,有個全新的開始

