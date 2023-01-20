舊金山華埠都板街藝術壁畫遭人塗鴉

【KTSF 萬若全報導】

位於舊金山（三藩市）華埠都板街800號旁邊外牆的藝術壁畫遭人塗鴉，週五社區召開記者會，展現團結，愛與和平，來回應塗鴉事件。

這幅壁畫去年4月揭幕，由90後藝術家梁璧君和資深藝術家侯玉梅創作，壁畫在週四遭人塗鴉，華埠社區領袖和多位藝術家週五召開記者會，對壁畫遭到破壞感到痛心。

舊金山市府律師邱信福說：「最近發生的事情令人士氣低落，令人沮喪，令人相當不安，但正如我們社區一次又一次的努力，我們正在向前邁進，每個危機都是一個機會，近年來我們有很多危機，疫情、經濟衰退、仇亞，我們利用這個機會，我們繼續轉化為正能量。」

參與壁畫創作的梁璧君說，她5歲移民來美，住在華埠，在這裡得到了許多支持和愛，這個壁畫的角落是她過去20年每天經過的地方，看到壁畫被破壞很痛心，但也反映出壁畫的意義。

畫家梁璧君說：「如果你看壁畫本身，你看到一個家庭擠在一個很小空間，他代表住在華埠散房，雖然小但是很滿足快樂，他們在社區每天經歷艱難挑戰，與此同時也快樂的力爭上游。」

與會人士表示，週六是農曆除夕夜，傳統中國人會進行大掃除，除舊布新，壁畫在農曆新年前遭破壞，藉這個機會，把厄運除掉，有個全新的開始

讓華埠更漂亮

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