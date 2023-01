【KTSF 萬若全報導】

舊金山(三藩市)華埠有一棟散房現在開始接受申請,合資格者先到先得。

散房地點位於1005 Powell街,靠近華埠圖書館、東華醫院和社區中心,月租455元。

申請人的資格,收入至少每個月910元,也就是租金的兩倍。

至於年收入上限,一人為58,200元,兩人為66,500元,每個單位可以住一到兩人。

主要申請人、配偶或共同申請人必須62歲或以上,房東負責暖氣、水電、垃圾和污水費,而租戶需要自己支付電話、網路和租戶保險等費用。

可以網上申請或是親自投件,地點是1201 Powell Street,表格索取和尋求協助,請上華協中心網站:https://www.chinatowncdc.org/

