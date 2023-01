拜登短暫到訪加州勘災 承諾聯邦政府將協助重建（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

總統拜登週四短暫到訪加州勘災,親自視察近期風雨對當地社區帶來的影響。

拜登在短暫四個多小時的勘災行程中,先是搭乘海軍一號直升機,由空中俯視Santa Cruz縣的災情,之後到受災嚴重的Capitola,會見當地的商家及居民。

畫面中總統拜登所在的海灘上,隨地可見遭海水衝上岸的廢棄物。

拜登也在事後表示,聯邦政府將再撥款幫助加州重建。

拜登說:「這與火災進行空中巡視不同的是,從空中看不清楚災害造成了多少損失,也感覺不到,當你能走在街上的時候,才知道一些破壞是將需要,數年的時間才能完全修復和重建,但我們必須重建,不僅是重建,還要重建得更好。」

許多Capitola的商戶希望總統的來訪,意味著他們將獲得更充份的幫助。

週四與拜登見面的當地業者John Ealy就期待,總統的來訪將幫助小鎮的民眾。

Ealy說:「我只希望更多人關注這個地區,加州這個小鎮。」

Ealy的家族經營當地的餐廳Zelda’s On the Beach,也是這次災害中遭影響最嚴重的商戶之一。

Ealy說:「衝毀的窗戶,衝毀的牆壁,地板也有損壞,這有浮木,有木塊,餐廳中間有一塊碼頭的碎片,牆壁被衝毀了,地板也壞了。」

州長紐森也陪同總統拜登參觀了Zelda’s餐廳,及沿海地區其他受災的店鋪,Caruso’s托斯卡納餐廳的老闆Melissa Serriteno表示,Capitola需要踏上重建的道路。

Serriteno說:「用他自己的雙眼,看看這裡災情有多嚴重,在電視上看到是一回事,但來到現場看到是很不一樣的,他越早幫助我們,我們的小鎮就會越早恢復。」

拜登在週四到訪前,聯邦緊急事務管理局(FEMA)就公佈總統已經批准增加對加州的災難援助,要幫助受影響的家庭和企業主。

Capitola的居民也相信,有政府的幫助,加上社區長久以來的韌力,將再度幫助大家,在災後重建這個小鎮。

Ealy說:「我們挺過了疫情,證明我們辦得到的,我們在其他風暴和地震中生存,我認為這提醒我們社區有多強大,以及開始重建的重要性。」

