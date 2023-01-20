拜登短暫到訪加州勘災 承諾聯邦政府將協助重建（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

總統拜登週四短暫到訪加州勘災，親自視察近期風雨對當地社區帶來的影響。

拜登在短暫四個多小時的勘災行程中，先是搭乘海軍一號直升機，由空中俯視Santa Cruz縣的災情，之後到受災嚴重的Capitola，會見當地的商家及居民。

畫面中總統拜登所在的海灘上，隨地可見遭海水衝上岸的廢棄物。

拜登也在事後表示，聯邦政府將再撥款幫助加州重建。

拜登說：「這與火災進行空中巡視不同的是，從空中看不清楚災害造成了多少損失，也感覺不到，當你能走在街上的時候，才知道一些破壞是將需要，數年的時間才能完全修復和重建，但我們必須重建，不僅是重建，還要重建得更好。」

許多Capitola的商戶希望總統的來訪，意味著他們將獲得更充份的幫助。

週四與拜登見面的當地業者John Ealy就期待，總統的來訪將幫助小鎮的民眾。

Ealy說：「我只希望更多人關注這個地區，加州這個小鎮。」

Ealy的家族經營當地的餐廳Zelda’s On the Beach，也是這次災害中遭影響最嚴重的商戶之一。

Ealy說：「衝毀的窗戶，衝毀的牆壁，地板也有損壞，這有浮木，有木塊，餐廳中間有一塊碼頭的碎片，牆壁被衝毀了，地板也壞了。」

州長紐森也陪同總統拜登參觀了Zelda’s餐廳，及沿海地區其他受災的店鋪，Caruso’s托斯卡納餐廳的老闆Melissa Serriteno表示，Capitola需要踏上重建的道路。

Serriteno說：「用他自己的雙眼，看看這裡災情有多嚴重，在電視上看到是一回事，但來到現場看到是很不一樣的，他越早幫助我們，我們的小鎮就會越早恢復。」

拜登在週四到訪前，聯邦緊急事務管理局（FEMA）就公佈總統已經批准增加對加州的災難援助，要幫助受影響的家庭和企業主。

Capitola的居民也相信，有政府的幫助，加上社區長久以來的韌力，將再度幫助大家，在災後重建這個小鎮。

Ealy說：「我們挺過了疫情，證明我們辦得到的，我們在其他風暴和地震中生存，我認為這提醒我們社區有多強大，以及開始重建的重要性。」

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