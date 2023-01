【KTSF】

舊金山(三藩市)一名畫廊業主,因為被人拍到他向一個無家可歸女子用水喉噴水的畫面,這段畫面被廣傳之後,警方表示已經將他逮捕。

警方表示,在1月9日中午接報在Montgomery街700號路段,發生一宗疑似襲擊事件,71歲的畫廊業主Shannon Gwin和一名女子發生爭執,警方到場之後,雙方沒有採取進一步行動。

舊金山警方進一步調查之後,對畫廊業主Gwin發出拘捕令,並在18日下午3點半將他逮捕,並將以襲擊罪起訴他。

