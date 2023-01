Alameda市女教師光天化日下在市中心被搶劫（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda市一名女教師,光天化日下在市中心一帶被搶劫,搶走過千元的財物,事主表示,行了同一條路幾十年,這種事從未發生過。

任職小學老師的Zoe Boese向本台透露,案發在1月17日下午約3點10分,她當時正在Buena Vista Avenue夾Park Street步行。

她行同一條路已經很多次,平時都會留意周圍的環境,案發時看到沒有人在她後面,但突然有一名非洲裔男子跳在她身上,大力擊中她的左邊肩膊,並嘗試搶走她的手袋,雖然她捉得很緊,但雙方糾纏後她終於放手,對方之後登上一架接應的車逃去。

她相信匪徒一直在車上,觀察街上的途人,她當時又獨自一個,因此成為了賊人的目標。

Boese說:「當時我拿著一個大袋,我知道是個明顯的目標,但我以為在自己的社區中,這樣做是可以的,我認為他們的目標是手提電腦,但我身上就沒有這樣的東西。」

她被搶走的手袋裝有200元現金,一隻價值2千元的鑽石珍珠戒指,一副500元左右的太陽眼鏡,和個人證件等等,而她全身都非常痛,特別是肩膊。

她表示,匪徒沒有遮著面部,周圍亦有途人在場,對方在光天化日犯案,至今她仍然感到震驚。

Boese說:「附近四周是有途人,並不是完全了無人煙,而那裡也非常近兩條橋,非常輕易就可以離開島上,令我開始改變對這個社區的看法。」

Alameda市人口主要由白人和亞裔組成,她說住在這裡已經25年,從來沒有任何問題,又表示知道針對亞裔的罪案飆升,認為任何人都可以成為匪徒的目標。

Boese說:「我覺得人人都可以被匪徒盯上,但這也令我思考,相比起亞裔,白人成為犯罪目標的機率是多少呢?」

她不明白為何特定的族裔,會成為犯罪目標,亦令她擔心身邊的亞裔朋友。

她事後報警,我們亦向警方作出查詢,但未有得到答覆。

