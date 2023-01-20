Alameda市女教師光天化日下在市中心被搶劫（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda市一名女教師，光天化日下在市中心一帶被搶劫，搶走過千元的財物，事主表示，行了同一條路幾十年，這種事從未發生過。

任職小學老師的Zoe Boese向本台透露，案發在1月17日下午約3點10分，她當時正在Buena Vista Avenue夾Park Street步行。

她行同一條路已經很多次，平時都會留意周圍的環境，案發時看到沒有人在她後面，但突然有一名非洲裔男子跳在她身上，大力擊中她的左邊肩膊，並嘗試搶走她的手袋，雖然她捉得很緊，但雙方糾纏後她終於放手，對方之後登上一架接應的車逃去。

她相信匪徒一直在車上，觀察街上的途人，她當時又獨自一個，因此成為了賊人的目標。

Boese說：「當時我拿著一個大袋，我知道是個明顯的目標，但我以為在自己的社區中，這樣做是可以的，我認為他們的目標是手提電腦，但我身上就沒有這樣的東西。」

她被搶走的手袋裝有200元現金，一隻價值2千元的鑽石珍珠戒指，一副500元左右的太陽眼鏡，和個人證件等等，而她全身都非常痛，特別是肩膊。

她表示，匪徒沒有遮著面部，周圍亦有途人在場，對方在光天化日犯案，至今她仍然感到震驚。

Boese說：「附近四周是有途人，並不是完全了無人煙，而那裡也非常近兩條橋，非常輕易就可以離開島上，令我開始改變對這個社區的看法。」

Alameda市人口主要由白人和亞裔組成，她說住在這裡已經25年，從來沒有任何問題，又表示知道針對亞裔的罪案飆升，認為任何人都可以成為匪徒的目標。

Boese說：「我覺得人人都可以被匪徒盯上，但這也令我思考，相比起亞裔，白人成為犯罪目標的機率是多少呢？」

她不明白為何特定的族裔，會成為犯罪目標，亦令她擔心身邊的亞裔朋友。

她事後報警，我們亦向警方作出查詢，但未有得到答覆。

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