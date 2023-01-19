加州參議員威善高動議將胰島素30天藥價定在35元（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對加州的胰島素藥物價格特別高，代表舊金山（三藩市）的加州參議員威善高（Scott Wiener）動議將胰島素的價格，定在一個月的藥量為35元。

加州有超過400萬人患有糖尿病，州內每年也有多26.3萬人被診斷患有一型糖尿病。

威善高表示，有病人每個月必須花高達400元來買胰島素。

威善高說：「他們被迫在自身的健康，和伙食之間做選擇，因此早就應該遏制胰島素抬價。」

威善高提出的SB90議案，將把30天的胰島素藥價限制在35元。

威善高指出，這個定位價和聯邦Medicare的胰島素藥價相等。

與此同時，州長紐森計劃加州自製胰島素，並和司法部長Rob Bonta起訴三間製藥廠，以及三間管理處方藥計劃的公司。

威善高表示，SB90將能夠確保病人自付的co pay費用，不會從中被調高。

威善高說：「即使州長的計劃和司法部長的訴訟，會將胰島素的價錢拉下，醫保公司還是可以把藥價定在高水平，所以我們要為共付額設立上限。」

議案接下來將交由衛生委員會和撥款委員會審議。

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