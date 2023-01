加州參議員威善高動議將胰島素30天藥價定在35元（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對加州的胰島素藥物價格特別高,代表舊金山(三藩市)的加州參議員威善高(Scott Wiener)動議將胰島素的價格,定在一個月的藥量為35元。

加州有超過400萬人患有糖尿病,州內每年也有多26.3萬人被診斷患有一型糖尿病。

威善高表示,有病人每個月必須花高達400元來買胰島素。

威善高說:「他們被迫在自身的健康,和伙食之間做選擇,因此早就應該遏制胰島素抬價。」

威善高提出的SB90議案,將把30天的胰島素藥價限制在35元。

威善高指出,這個定位價和聯邦Medicare的胰島素藥價相等。

與此同時,州長紐森計劃加州自製胰島素,並和司法部長Rob Bonta起訴三間製藥廠,以及三間管理處方藥計劃的公司。

威善高表示,SB90將能夠確保病人自付的co pay費用,不會從中被調高。

威善高說:「即使州長的計劃和司法部長的訴訟,會將胰島素的價錢拉下,醫保公司還是可以把藥價定在高水平,所以我們要為共付額設立上限。」

議案接下來將交由衛生委員會和撥款委員會審議。

