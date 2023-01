加州政府宣布為受風暴影響的市民提供紓困措施（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

自國稅局宣布受到風暴影響的加州市民,今年報稅截止日期可以延長到5月,加州州府週三亦宣布相關的紓困措施。

國稅局表示,申報聯邦稅原本的截止日期是4月18日,但受到災情影響的加州居民,報稅期限將延至5月15日,灣區的所有縣都被列入災區,所有灣區居民自動合資格,毋須申請。

另一方面,加州州府亦宣布,加州所有受到水浸及停電等影響的市民,都可以申請延期申報州稅,截止申報日期可以延長最多3個月,一旦獲批准,市民將毋須支付逾期報稅的罰款及利息。

需要申請的市民,可以去到加州稅費管理局的網站:http://Cdtfa.ca.gov,或者打電話800-400-7115,甚至親身去到加州稅局的辦公室,奧克蘭(屋崙)、聖荷西及舊金山(三藩市)都有辦公室,詳情可以到稅局網站查詢。

另外,舊金山市府亦宣布向小商戶提供紓困措施,在水浸區域內受影響的小商戶,最多可以獲得5千元紓困金,申請將會在1月20日開始,截止日期是2月10日,詳情可以到市府網站:http://sf.gov查詢。

而任何受到影響的業主,都可以考慮申請水利局的補助金計劃,水利局將會提供高達十萬元的補助金,去讓業主進行防洪工程,詳情可以瀏覽水利局網站:http://sfpuc.org。

