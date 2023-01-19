加州政府宣布為受風暴影響的市民提供紓困措施（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

自國稅局宣布受到風暴影響的加州市民，今年報稅截止日期可以延長到5月，加州州府週三亦宣布相關的紓困措施。

國稅局表示，申報聯邦稅原本的截止日期是4月18日，但受到災情影響的加州居民，報稅期限將延至5月15日，灣區的所有縣都被列入災區，所有灣區居民自動合資格，毋須申請。

另一方面，加州州府亦宣布，加州所有受到水浸及停電等影響的市民，都可以申請延期申報州稅，截止申報日期可以延長最多3個月，一旦獲批准，市民將毋須支付逾期報稅的罰款及利息。

需要申請的市民，可以去到加州稅費管理局的網站：http://Cdtfa.ca.gov，或者打電話800-400-7115，甚至親身去到加州稅局的辦公室，奧克蘭（屋崙）、聖荷西及舊金山（三藩市）都有辦公室，詳情可以到稅局網站查詢。

另外，舊金山市府亦宣布向小商戶提供紓困措施，在水浸區域內受影響的小商戶，最多可以獲得5千元紓困金，申請將會在1月20日開始，截止日期是2月10日，詳情可以到市府網站：http://sf.gov查詢。

而任何受到影響的業主，都可以考慮申請水利局的補助金計劃，水利局將會提供高達十萬元的補助金，去讓業主進行防洪工程，詳情可以瀏覽水利局網站：http://sfpuc.org。

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