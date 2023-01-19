舊金山Alemany大道華美超市計劃3月結業（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

位於舊金山（三藩市）Alemany Blvd的華美超級市場計劃在3月結業，附近的居民表示消息突然，又指日後買餸會變得不方便。

位於舊金山Alemany Blvd 2900號的華美超級市場，將於3月10日結業，本台的記者週三早上去到超市，見到貨物齊全，亦正在出售賀年食品和用品，店面亦沒有發現任何張貼結業的通告，有來這兒購物的民眾表示，並不知道超市結業的消息。

顧客梁女士說：「這裡關門後，只可以去華埠，（會否覺得不方便？）肯定的，肯定會有不方便。」

陳女士說：「我不知道他們將結束營業，（有什麼感受？）就好像沒有那麼方便，以及遺憾，和我們華人來慣了這裡，在這兒附近都很少華人的店舖，所以我們希望超市繼續做好生意。」

陳女士表示，日後可能會去Costco或一些遠些的華人超市。

另一名顧客說：「我喜歡來這裡買熟食，因為有自助食物櫃位，它又好又快而且好食，我喜歡它。」

有顧客就指，雖然不知道結業的消息，但從超市外的出租牌猜到。

根據SF GATE的報導，超市將會在3月10號終止聘用59名員工，包括16名收銀員和10名文員，以及其他職員，通知書是由華美超市的管理層簽署。

記者週三就採訪了一個不願上鏡的員工，他指消息來得突然。

華美超級市場員工說：「上個星期才知，上週五，它就這樣發通知指，3月10日就不用上班，這兒是永久關閉，如果不用做下去的話，先休息幾日，再找新工作。」

他表示，希望找到同類型的工種。

他說：「因為自己熟手，自己都做了幾年，做這些工作，都比較適合自己。」

員工指，如果自己日後需要買餸的話，亦會不方便。

他說：「都要比較遠，我可能要去大華99，或者新世界，如果近就H Mart。」

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