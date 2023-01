舊金山Alemany大道華美超市計劃3月結業（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

位於舊金山(三藩市)Alemany Blvd的華美超級市場計劃在3月結業,附近的居民表示消息突然,又指日後買餸會變得不方便。

位於舊金山Alemany Blvd 2900號的華美超級市場,將於3月10日結業,本台的記者週三早上去到超市,見到貨物齊全,亦正在出售賀年食品和用品,店面亦沒有發現任何張貼結業的通告,有來這兒購物的民眾表示,並不知道超市結業的消息。

顧客梁女士說:「這裡關門後,只可以去華埠,(會否覺得不方便?)肯定的,肯定會有不方便。」

陳女士說:「我不知道他們將結束營業,(有什麼感受?)就好像沒有那麼方便,以及遺憾,和我們華人來慣了這裡,在這兒附近都很少華人的店舖,所以我們希望超市繼續做好生意。」

陳女士表示,日後可能會去Costco或一些遠些的華人超市。

另一名顧客說:「我喜歡來這裡買熟食,因為有自助食物櫃位,它又好又快而且好食,我喜歡它。」

有顧客就指,雖然不知道結業的消息,但從超市外的出租牌猜到。

根據SF GATE的報導,超市將會在3月10號終止聘用59名員工,包括16名收銀員和10名文員,以及其他職員,通知書是由華美超市的管理層簽署。

記者週三就採訪了一個不願上鏡的員工,他指消息來得突然。

華美超級市場員工說:「上個星期才知,上週五,它就這樣發通知指,3月10日就不用上班,這兒是永久關閉,如果不用做下去的話,先休息幾日,再找新工作。」

他表示,希望找到同類型的工種。

他說:「因為自己熟手,自己都做了幾年,做這些工作,都比較適合自己。」

員工指,如果自己日後需要買餸的話,亦會不方便。

他說:「都要比較遠,我可能要去大華99,或者新世界,如果近就H Mart。」

