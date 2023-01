【KTSF 朱慧琪報導】

星期日晚上有匪徒在舊金山Cow Hollow區破壞最少17輛汽車,打碎車窗入車內盜竊。

舊金山警方表示,案發時間是星期日深夜約11時40分,警員接報到Cow Hollow區Webster街3000號路段,調查汽車盜竊案件。

當警員抵達現場後發現,該區包括Webster 街、Pierce街和Union街多輛汽車受到破壞,涉及最少17輛汽車。

受害人向警方表示,除了汽車損毀,車內的財物亦被盜,目前未有人被捕。

警方正在調查案件尋找匪徒,並嘗試聯繫其他受害人或目擊者,如果市民有線索,可致電舊金山警方匿名報案熱線:(415) 575-4444。

