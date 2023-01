七個民主黨主導州份計劃對富人增加稅收

【KTSF 歐志洲報導】

根據《華盛頓郵報》的報導,國內有七個民主黨人領導的州,計劃立法增加對富裕人士的稅收。

七個計劃向富裕人士增稅的州是加州、康涅狄格州、夏威夷州、伊利諾伊州、馬里蘭州、紐約州和華盛頓州。

觀察家指出,這些州的舉動,是因為國會不會通過對富裕人士增稅的相關立法。

麻省聯邦參議員Elizabeth Warren早前建議把「富裕稅」的定義不限制在收入上,而是要富裕人士為所擁有的資產繳稅。

有分析師認為,進步派權益人士知道國會不可能通過「富裕稅」,所以推行後備計劃,這個星期在七個富裕的州對富裕人士增稅。

紐約州預料會對收入超過55萬的已婚兩人徵收7.5%的增值稅,收入超過110萬的已婚兩人,徵收15%的增值稅。

加州則有計劃對有十億資產的人徵收1.5%的稅。

紐約州參議員Gustavo Rivera指出,七個州共同提出「富裕稅」,可以阻止一些人搬到其他沒有“富裕稅”的州,但是這並不會影響那些原本就想搬到稅收較少的地方,例如想搬到德州和佛州的人。

