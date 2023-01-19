東灣華裔男子承認向北京非法出口美國航空技術（視頻）

January 19, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 萬若全報導】

住在東灣Castro Valley的華裔男子Jonathan Yet Wing Soong，週三在聯邦法庭承認向北京航空航天大學非法出口美國航空技術。

Jonathan Yet Wing Soong涉嫌在2016年4月至2020年9月期間，受僱於美國非營利機構USRA擔任項目管理員，USRA承包美國太空總署（NASA）部份服務，也負責美國本土和海外透過軍方軟件轉移協議傳送航空軟件。

Jonathan Soong在任職期間，從事軟件許可銷售和服務，對客戶進行出口合規性篩選，以確保這些客戶沒有出現在政府的限制名單上。

Jonathan Soong承認，明知北京航空航天大學在商務部的禁售實體名單上，但仍然透過第三方向北京航空航天大學出口，並協助銷售和轉讓受限制的軟件。

北京航空航天大學由於參加火箭和無人機開發項目，被美國商務部列入實體清單，Jonathan Soong去年9月被控一項違反《國際緊急經濟權力法》的罪名，最高刑罰為20年監禁和100萬元罰款，他在等待判決期間仍未被拘留，法官將於4月28日判刑。

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