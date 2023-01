東灣華裔男子承認向北京非法出口美國航空技術（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

住在東灣Castro Valley的華裔男子Jonathan Yet Wing Soong,週三在聯邦法庭承認向北京航空航天大學非法出口美國航空技術。

Jonathan Yet Wing Soong涉嫌在2016年4月至2020年9月期間,受僱於美國非營利機構USRA擔任項目管理員,USRA承包美國太空總署(NASA)部份服務,也負責美國本土和海外透過軍方軟件轉移協議傳送航空軟件。

Jonathan Soong在任職期間,從事軟件許可銷售和服務,對客戶進行出口合規性篩選,以確保這些客戶沒有出現在政府的限制名單上。

Jonathan Soong承認,明知北京航空航天大學在商務部的禁售實體名單上,但仍然透過第三方向北京航空航天大學出口,並協助銷售和轉讓受限制的軟件。

北京航空航天大學由於參加火箭和無人機開發項目,被美國商務部列入實體清單,Jonathan Soong去年9月被控一項違反《國際緊急經濟權力法》的罪名,最高刑罰為20年監禁和100萬元罰款,他在等待判決期間仍未被拘留,法官將於4月28日判刑。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。