灣區空氣質素管理局計劃十年內禁多縣出售新天然氣熱水爐及暖氣爐（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

隨著全國多個地區正在規劃陸續棄用天然氣，灣區空氣質素管理局亦打算於十年內，在多個縣禁止出售新的天然氣熱水爐及暖氣爐。

根據《舊金山紀事報》的報導，灣區空氣質素管理局董事會預計將會在3月15號的會議上，投票是否通過這個提案。

一旦通過，新的條例將會在Alameda、Contra Costa、Marin、Napa、舊金山、San Mateo、Santa Clara及Solano和Sonoma縣南部等地區實施，條例將會禁止新的建築使用天然氣熱水爐及暖水爐。

現有的業主必須在2027年前更換熱水爐，而暖氣爐就需要在2029年前更換，而在公寓及商用建築的大型熱水爐就得到豁免。

條例亦規管新的熱水爐及暖氣爐必須要達到零氮氧化物排放，換言之，需要將這些器具電氣化。

灣區空氣質素管理局表示，天然氣器具排放氮氧化物、臭氧及懸浮粒子，有機會造成呼吸道和心血管疾病，通過條例將會預防每年有37至85人在75歲前死亡，亦會減少約110人患上哮喘。

灣區空氣質素管理局亦指，當千千萬萬的器具加上來，就與車輛構成同樣的威脅，而在灣區，使用天然氣器具所造成的空氣污染比車輛更多。

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