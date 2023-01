Santa Clara縣議員呼籲因裁員失去健保人士趕快申請「投保加州」（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

矽谷科技業裁員不斷,Santa Clara縣議員提醒失去工作人士,如果因此失去醫療健保,趕快加入「投保加州」。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說:「數以千計的灣區高科技員工被解雇,他們正失去醫療健保,就在今天微軟宣布裁減一萬名員工,對灣區家庭有很大的影響。」

Chavez說,許多被裁的都是年輕的高科技員工,當中很多是第一次失去收入及健保,尤其在灣區物價及醫療費用非常高,如果你失去醫療保險,「投保加州」可以在你失去工作的第一個月生效,許多州的可負擔保險,已經過了申請截止日期,投保加州開放申請至1月31日。

聖縣矽谷健康計畫執行長Laura Rosas說:「如果你被裁員,如果你有遣散補償,都常都包括福利,你可以研究一下,如果福利結束,可以打電話給「投保加州」,看有哪些其他保險,如果你持工作簽證,可能跟移民律師談一談,我們有一些項目給非公民。」

Santa Clara縣有三間公立醫院,Santa Clara Valley醫療中心、O’Connor醫院、St. Louise區域醫院,三家醫院提供完善的「投保加州」服務。

另外,位於聖荷西的O’Connor醫院,最近添購了兩台全新的斷層掃描儀器,CT Scanner,新的儀器速度快,意味著可以讓更多病人預約影像高畫質精確,低輻射,對病人是一大福音。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。