Santa Clara縣議員呼籲因裁員失去健保人士趕快申請「投保加州」（視頻）

January 19, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 萬若全報導】

矽谷科技業裁員不斷，Santa Clara縣議員提醒失去工作人士，如果因此失去醫療健保，趕快加入「投保加州」。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說：「數以千計的灣區高科技員工被解雇，他們正失去醫療健保，就在今天微軟宣布裁減一萬名員工，對灣區家庭有很大的影響。」

Chavez說，許多被裁的都是年輕的高科技員工，當中很多是第一次失去收入及健保，尤其在灣區物價及醫療費用非常高，如果你失去醫療保險，「投保加州」可以在你失去工作的第一個月生效，許多州的可負擔保險，已經過了申請截止日期，投保加州開放申請至1月31日。

聖縣矽谷健康計畫執行長Laura Rosas說：「如果你被裁員，如果你有遣散補償，都常都包括福利，你可以研究一下，如果福利結束，可以打電話給「投保加州」，看有哪些其他保險，如果你持工作簽證，可能跟移民律師談一談，我們有一些項目給非公民。」

Santa Clara縣有三間公立醫院，Santa Clara Valley醫療中心、O’Connor醫院、St. Louise區域醫院，三家醫院提供完善的「投保加州」服務。

另外，位於聖荷西的O’Connor醫院，最近添購了兩台全新的斷層掃描儀器，CT Scanner，新的儀器速度快，意味著可以讓更多病人預約影像高畫質精確，低輻射，對病人是一大福音。

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