女攝影師片場中槍亡 演員Alec Baldwin等人被起訴

知名演員Alec Baldwin因為電影《Rust》拍攝期間發生致命槍擊案,而面臨法律糾紛,新墨西哥州檢察官週四宣布,Baldwin和電影的軍械師,將會因電影攝影師Halyna Hutchins的死亡而受到指控。

演員兼製片人Baldwin,和電影軍械師Hannah Gutierrez Reed,兩人分別面臨兩項過失殺人罪起訴。

女攝影師Hutchines於2021年10月在電影《Rust》拍攝期間中在片場意外中槍身亡。

地檢官Mary Carmack-Altwies說:「只是一宗意外事故,並不意味著它不是犯罪行為。」

新墨西哥州Santa Fe市地區檢察官Mary Carmack Altwies認為,在該片的製作過程中,有人忽略了安全因素。

Carmack-Altwies說:「現場有實彈,與常規的模擬彈混在一起,沒有人檢查這些,或沒有不斷檢查它們,不知為何實彈裝上了槍,槍交給了Alec Baldwin。」

Baldwin堅稱他沒有扣動扳機。

地檢處認為案件不僅涉及疏忽,還涉及魯莽,導致了女攝影師的死亡。

Carmack-Altwies說:「這次事故是整個情況造成的,快速又鬆散的製作佈置,沒有人做好本份工作,如果那天有三個人做了本份工作,這場悲劇就不會發生。」

影片的助理導演David Halls簽署了一份認罪協議,將不會面臨進一步的指控。

捲入此案的人相互指責,Alex Baldwin一再否認責任,他的律師說,這個決定歪曲了Hutchins的悲慘死亡事件,代表了可怕的誤判。

軍械師Gutierrez Reed的律師就聲稱,Reed並沒有犯罪。

死者Hutchins的家人發布聲明表示,在新墨西哥州,沒有人可以凌駕於法律之上,這對他們的家庭來說是一種安慰。

