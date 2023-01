南舊金山租金呈上升趨勢 過去一年房租平均上漲近四成（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南舊金山(南三藩市)的租金開始呈上升趨勢,過去一年,一房租金平均上漲接近40%。

根據租房平台Zumper,San Mateo縣有四個城市租金名列灣區前十名,其中南舊金山一房租金每月飆升到至2,880美元,比2021年高出近40%,排名第四。

Burlingame、Redwood City、San Mateo排在第5、6和9。

Zumper分析,舊金山的租金無疑是灣區最貴的,因此對於許多在舊金山工作的居民來說,搬到附近的城市,以較少的租金獲得更多的空間是有道理的。

有房地產經紀人認為,南舊金山是生物科技公司大本營,儘管很多高科技公司在裁員,但生技公司創造的工作數量仍不斷增加,此外,南舊金山靠近機場,無家可歸人士、治安及城市清潔沒有舊金山嚴重,也是吸引人在這裡租房的原因。

該市市議員對於Zumper的這份報告感到驚訝,沒想到南舊金山變得這麼受歡迎,該市在去年11月選舉通過AA提案,市府可以運用與商業有關連的特別房屋資金,當中的1.2億興建可負擔房屋,興建數量是市內總單位數量的1%,以未來8年期計,即是會興建約2千個可負擔住宅單位。

