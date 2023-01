【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)過去的這個週末,在Portola區發生一宗破門行竊事件,在其他區也發生多起街頭搶案。

警方表示,上週五13日晚上大約11點半,在Portola區Girard街900號路段,發生一起破門行竊事件,一名59歲的亞裔男子告訴警方,有三名男子進入屋內,持著刀類武器威脅受害男子,奪走一些現金之後逃離。

警方表示,三名歹徒中,兩個是非洲裔,其中一人大約20多歲。

而在週六14日,在田德隆區的Golden Gate Avenue和Market街交界處,有三名年齡介於15至16歲的非洲裔青少年,對一名26歲的亞裔女子下手,歹徒對受害人拳打腳踢之後,將她的皮包拿走,逃離現場。

警方報告指出,受害人的證件被偷,而警方也有逮捕歹徒。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。