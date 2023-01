Santa Clara縣七個英語學習生最多學區 其中三個成績下降（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣七個「英語學習生」(English Learner Students)最多的學區,在疫情期間的英語成績表現不一,其中有三個學區成績下降。

根據加州英語評鑑數據,Santa Clara縣其中七個英語學習者最多的學區,有三個學區的考試成績下降,四個學區比疫情前則有所上升,超過了全州平均水平。

這四所學區是Alum Rock聯合小學學區、Evergreen學區、Franklin-McKinley學區、Oak Grove學區。

San Jose Spotlight採訪聖荷西州立大學雙語教育副教授Allison Briceño說,一些地區的英語發展計劃的進度下降,反映了疫情帶來的影響。

Briceño說,該地區有些家庭持續居無定所,可能會影響學區英語學習計劃的入學人數,並影響學生的成績。

Alum Rock聯合小學學區總監Hilaria Bauer表示,英語學習者的進步始於整合各學科的語言發展,該學區一萬多名學生中,有2千多名是英語學習者,儘管閱讀、寫作和數學成績下降,對低收入學生的影響尤為嚴重,但整體州考試成績有所提高。

Bauer認為,衡量英語學習者的進步,不僅僅是考試成績,學區的重點是確保學生在獲得熟練的英語技能後,被重新分類,小學生在英語方面取得的進步,決定了他們在初中和高中能夠選修哪些課程,這可能會影響他們進入大學的機會,學區定期對教師進行英語發展培訓,需要額外英語幫助的學生會接受額外指導。

根據加州教育部的數據,去年有超過100萬英語學習者在州內的公立學校就讀。

